Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Le choix de Cognac repose sur une forte adéquation entre l’identité du territoire et les ambitions de Destination Vignobles.



Sa notoriété internationale, l’excellence de ses savoir-faire, la singularité de son patrimoine et son cadre préservé constituent un écrin idéal pour promouvoir l’œnotourisme français.



L’engagement du territoire en faveur de pratiques durables a également pesé dans la décision, en cohérence avec les objectifs d’Atout France visant à répondre à l’évolution des attentes des clientèles internationales et à renforcer l’attractivité des destinations françaises.



La dynamique collective réunissant les filières Cognac, Pineau des Charentes et Vins IGP Charentais, ainsi que la stratégie d’internationalisation portée par le contrat de destination Explore Cognac, offrent par ailleurs un cadre solide pour l’accueil de l’événement.



Adam Oubuih, Directeur général d’Atout France, se félicite de ce choix : " Nous sommes très heureux d’organiser pour la première fois Destination Vignobles à Cognac, une destination à la notoriété internationale, particulièrement attractive pour les tour-opérateurs étrangers. Le savoir-faire, l’engagement et l’enthousiasme de nos partenaires locaux constitueront des leviers essentiels pour le succès de Destination Vignobles 2026. "