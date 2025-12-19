Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles - Depositphotos.com, @sgoodwin4813
La 11ᵉ édition de Destination Vignobles se tiendra les 6 et 7 octobre 2026 à Cognac, en Charentes.
Atout France a retenu la candidature du territoire, portée conjointement par la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements de la Charente et de la Charente-Maritime, Grand Cognac et le collectif du contrat de destination Explore Cognac.
Organisé tous les deux ans par Atout France dans un vignoble différent, Destination Vignobles est un événement professionnel dédié à la commercialisation de l’offre œnotouristique française à l’international.
Il s’adresse principalement aux tour-opérateurs étrangers spécialisés, invités à découvrir la diversité des expériences proposées dans les destinations viticoles françaises, notamment celles labellisées « Vignobles & Découvertes », et à rencontrer les professionnels du secteur.
Atout France a retenu la candidature du territoire, portée conjointement par la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements de la Charente et de la Charente-Maritime, Grand Cognac et le collectif du contrat de destination Explore Cognac.
Organisé tous les deux ans par Atout France dans un vignoble différent, Destination Vignobles est un événement professionnel dédié à la commercialisation de l’offre œnotouristique française à l’international.
Il s’adresse principalement aux tour-opérateurs étrangers spécialisés, invités à découvrir la diversité des expériences proposées dans les destinations viticoles françaises, notamment celles labellisées « Vignobles & Découvertes », et à rencontrer les professionnels du secteur.
Plus de 4 000 rendez-vous d’affaires attendus sur Destination Vignobles
Autres articles
-
Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre
-
Atout France : Véronique Siegel élue à la commission Hébergement Touristique Marchand
-
Cures thermales : la baisse des remboursements, "une catastrophe pour le secteur"
-
Rendez-vous en France 2026 : les inscriptions sont ouvertes aux exposants
-
Atout France : une réorganisation interne pour 2026 [ABO]
Pour cette 11ᵉ édition, plus de 150 tour-opérateurs internationaux, sélectionnés par Atout France, et environ 130 professionnels français de l’œnotourisme sont attendus à Cognac.
Sur un jour et demi, près de 4 000 rendez-vous d’affaires seront organisés afin de favoriser la mise en marché d’expériences œnotouristiques sur l’ensemble du territoire français.
En complément des rencontres BtoB, des éductours seront proposés aux tour-opérateurs dans les vignobles de France.
Ces circuits immersifs permettront de valoriser le patrimoine, les savoir-faire, l’art de vivre et les infrastructures d’accueil des destinations viticoles, tout en aidant les prescripteurs à identifier les expériences à commercialiser auprès de leurs clientèles.
Sur un jour et demi, près de 4 000 rendez-vous d’affaires seront organisés afin de favoriser la mise en marché d’expériences œnotouristiques sur l’ensemble du territoire français.
En complément des rencontres BtoB, des éductours seront proposés aux tour-opérateurs dans les vignobles de France.
Ces circuits immersifs permettront de valoriser le patrimoine, les savoir-faire, l’art de vivre et les infrastructures d’accueil des destinations viticoles, tout en aidant les prescripteurs à identifier les expériences à commercialiser auprès de leurs clientèles.
Cognac, un choix stratégique pour Atout France
Le choix de Cognac repose sur une forte adéquation entre l’identité du territoire et les ambitions de Destination Vignobles.
Sa notoriété internationale, l’excellence de ses savoir-faire, la singularité de son patrimoine et son cadre préservé constituent un écrin idéal pour promouvoir l’œnotourisme français.
L’engagement du territoire en faveur de pratiques durables a également pesé dans la décision, en cohérence avec les objectifs d’Atout France visant à répondre à l’évolution des attentes des clientèles internationales et à renforcer l’attractivité des destinations françaises.
La dynamique collective réunissant les filières Cognac, Pineau des Charentes et Vins IGP Charentais, ainsi que la stratégie d’internationalisation portée par le contrat de destination Explore Cognac, offrent par ailleurs un cadre solide pour l’accueil de l’événement.
Adam Oubuih, Directeur général d’Atout France, se félicite de ce choix : "Nous sommes très heureux d’organiser pour la première fois Destination Vignobles à Cognac, une destination à la notoriété internationale, particulièrement attractive pour les tour-opérateurs étrangers. Le savoir-faire, l’engagement et l’enthousiasme de nos partenaires locaux constitueront des leviers essentiels pour le succès de Destination Vignobles 2026."
Sa notoriété internationale, l’excellence de ses savoir-faire, la singularité de son patrimoine et son cadre préservé constituent un écrin idéal pour promouvoir l’œnotourisme français.
L’engagement du territoire en faveur de pratiques durables a également pesé dans la décision, en cohérence avec les objectifs d’Atout France visant à répondre à l’évolution des attentes des clientèles internationales et à renforcer l’attractivité des destinations françaises.
La dynamique collective réunissant les filières Cognac, Pineau des Charentes et Vins IGP Charentais, ainsi que la stratégie d’internationalisation portée par le contrat de destination Explore Cognac, offrent par ailleurs un cadre solide pour l’accueil de l’événement.
Adam Oubuih, Directeur général d’Atout France, se félicite de ce choix : "Nous sommes très heureux d’organiser pour la première fois Destination Vignobles à Cognac, une destination à la notoriété internationale, particulièrement attractive pour les tour-opérateurs étrangers. Le savoir-faire, l’engagement et l’enthousiasme de nos partenaires locaux constitueront des leviers essentiels pour le succès de Destination Vignobles 2026."
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille