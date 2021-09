CDI en temps partagé : une solution pour pallier le recrutement ?

Malgré tout, les recrutements restent difficiles. Les entreprises doivent séduire les futurs collaborateurs et leur proposer des avantages.



« Il ne suffit pas à nos adhérents de formuler un besoin, on leur demande ce qui pousserait un candidat à venir travailler chez eux plutôt que chez le voisin » , précise la responsable opérationnel et commercial du groupement. Les avantages proposés, la pratique RSE et salariale… sont tant de points étudiés en amont.



« Chez Reso, nous avons une réelle politique sociale et salariale. Notre service RH accompagne les entreprises pour mener cette réflexion et donner aux salariés l’envie de venir ou revenir dans le domaine du CHR » , souligne Solenn Richard.



C’est tout l’enjeu. En attendant, Reso planifie de repartir à la conquête du public. Début 2022, de nombreux jobdatings seront organisés dans toute la France, ainsi que des présentations dans les centres de formation et écoles hôtelières et auprès de publics en recherche d’emploi ou en réinsertion.