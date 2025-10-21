Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome

Interhome, acteur de la location de vacances en Europe, poursuit sa transformation numérique avec la nomination de Carina Grühser au poste de Chief Technology Officer (CTO).
Basée au siège de Glattbrugg, en Suisse, elle aura pour mission de définir et piloter la stratégie technologique de l’entreprise, tout en accompagnant son évolution vers un modèle de gestion locative résolument technologique.
Ingénieure de formation, Carina Grühser s’est imposée comme une experte du secteur tech grâce à une solide expérience dans la conduite de projets d’envergure et le management d’équipes pluridisciplinaires.
Avant de rejoindre Interhome, elle occupait le poste de CTO par intérim chez Solaris SE, où elle supervisait plus de 130 ingénieurs.
Basée au siège de Glattbrugg, en Suisse, elle aura pour mission de définir et piloter la stratégie technologique de l’entreprise, tout en accompagnant son évolution vers un modèle de gestion locative résolument technologique.
Ingénieure de formation, Carina Grühser s’est imposée comme une experte du secteur tech grâce à une solide expérience dans la conduite de projets d’envergure et le management d’équipes pluridisciplinaires.
Avant de rejoindre Interhome, elle occupait le poste de CTO par intérim chez Solaris SE, où elle supervisait plus de 130 ingénieurs.
Interhome mise sur la technologie
Autres articles
-
Olivier Marlière prend la direction de l’Office de tourisme de Béthune-Bruay
-
Interhome : Jörg Herrmann reprend seul la direction
-
Accor nomme Ranju Alex à la tête de l’Asie du Sud
-
Adriaan Den Heijer prend les rênes des équipes commerciales d’Air France-KLM
-
Feria Kazemi nommée Directrice de la Communication de The Peninsula Hotels
Pour la nouvelle dirigeante, cette nomination marque le début d’une ambition partagée, "Chez Interhome, je vois une formidable opportunité de combiner la qualité de notre service local, qui fait notre réputation, avec la puissance et l’intelligence des technologies modernes pour proposer des solutions plus efficaces et rentables aux propriétaires et offrir une expérience enrichie aux voyageurs."
Un enthousiasme partagé par Jörg Hermann, CEO d’Interhome, "Nous sommes ravis d’accueillir Carina Grühser au sein d’Interhome. Son expertise technique et son style de management seront essentiels pour faire avancer notre transformation vers un modèle technologique de référence dans le secteur de la location de vacances."
Avec cette nomination, Interhome confirme sa volonté d’allier savoir-faire local et innovation technologique, dans un contexte où la digitalisation devient un levier essentiel de performance et de compétitivité dans l’industrie du voyage.
Un enthousiasme partagé par Jörg Hermann, CEO d’Interhome, "Nous sommes ravis d’accueillir Carina Grühser au sein d’Interhome. Son expertise technique et son style de management seront essentiels pour faire avancer notre transformation vers un modèle technologique de référence dans le secteur de la location de vacances."
Avec cette nomination, Interhome confirme sa volonté d’allier savoir-faire local et innovation technologique, dans un contexte où la digitalisation devient un levier essentiel de performance et de compétitivité dans l’industrie du voyage.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille