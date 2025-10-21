Carina Grühser prend les rênes de la transformation digitale d’Interhome

Chez Interhome, je vois une formidable opportunité de combiner la qualité de notre service local, qui fait notre réputation, avec la puissance et l’intelligence des technologies modernes pour proposer des solutions plus efficaces et rentables aux propriétaires et offrir une expérience enrichie aux voyageurs."

"Nous sommes ravis d’accueillir Carina Grühser au sein d’Interhome. Son expertise technique et son style de management seront essentiels pour faire avancer notre transformation vers un modèle technologique de référence dans le secteur de la location de vacances.