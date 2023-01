Cathay Pacific renforce ses vols entre Hong Kong et la Chine

Cathay Pacific travaille activement à la reprise et à l’ajout progressif de vols entre Hong Kong et la Chine Continentale dans les semaines à venir, dans le but d'exploiter plus de 100 rotations hebdomadaires d'ici mars prochain

Dans un communiqué de presse, Cathay Pacific salue les dernières mesures prises par le Gouvernement de la RAS de Hong Kong qui facilitent les voyages sans quarantaine entre Hong Kong et la Chine Continentale, ainsi que de la levée des restrictions de transit, à compter du 8 janvier prochain.À partir du 8 janvier 2023,La compagnie reprend également ses vols vers Guangzhou avec 5 rotations hebdomadaires.Parallèlement, à partir du 14 janvier 2023, la compagnie passera à 4 rotations par semaine entre Hong Kong et Xiamen et à 6 fréquences par semaine entre Hong Kong et Chengdu." précise un communiqué de presse.À ce jour, Cathay Pacific exploite des vols desservant près de 60 destinations à travers le monde. La compagnie continue d'ajouter de nouvelles destinations à son réseau.Le Groupe prévoit d'exploiter environ 70% de la capacité pré-Covid-19 d'ici la fin de 2023, avec l'objectif de revenir aux niveaux pré-pandémiques d'ici la fin de l’année 2024.