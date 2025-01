Avec le retour de Trump, la géopolitique est de nouveau au centre des préoccupations. Pour l’instant, beaucoup de commentateurs se moquent de ses déclarations, comme celles sur le canal de Panama et le Canada.Pourtant, tout cela est plus réfléchi qu’il n’y paraît. La nouvelle administration américaine veut renforcer son influence stratégique, notamment sur leet le. Concernant le Groenland, l’objectif est double :qui s’ouvre avec la fonte des glaces, réduisant les coûts du transport maritime, et accéder à des ressources essentielles comme l’uranium, crucial pour l’économie américaine.Il serait donc naïf de penser que Trump agit sans stratégie globale. En réalité, il semble soutenir une nouvelle vision du monde où de grandes puissances dominent chacune une région. Cela marque un grand tournant.Pour les marchés,Le conflit en Ukraine en est une preuve. En Europe, on peut douter que les pays réagissent efficacement, même si le Danemark semble avoir compris l’importance stratégique du Groenland, que Trump voulait acheter.La roupie indienne atteint de nouveaux records de faiblesse face au dollar, et la Banque centrale indienne reste étonnamment inactive. Le dollar australien est aussi tombé à son plus bas niveau depuis avril 2020, et le yuan chinois continue de glisser doucement. Le dollar est clairement en position de force, et certains estiment qu’il pourrait encore gagner 5 % cette année, ce qui n’est pas irréaliste.Du côté économique, la semaine a été relativement calme. L’attention s’est portée sur l’inflation américaine, avec des signaux contrastés. La bonne nouvelle : les prix à la production n’ont augmenté que de 3,3 % sur un an, moins que prévu.. Il est encore trop tôt pour savoir dans quelle direction elle évoluera, surtout avec l’incertitude autour des décisions économiques de l’administration Trump. Comme souvent en début d’année, il y a plus de questions que de réponses.