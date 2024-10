Changes : l'Euro va t-il continuer de baisser ? 🔑

La semaine dernière a été calme côtés statistiques, mais les marchés misent de plus en plus sur une victoire de Trump et ses politiques inflationnistes, comme la baisse de l’immigration et les tarifs douaniers. Cela a fait grimper l’or, le dollar, le Bitcoin, et les rendements obligataires américains., énergique et bien relayée sur le plan médiatique, gagne en popularité, alors queRien n'est encore joué, mais le marché, après avoir réduit son exposition au dollar en septembre, est reparti à l'achat, appuyé par un contexte géopolitique incertain. Historiquement, le dollar tend à s'apprécier avant chaque présidentielle pour chuter après l'élection, lorsque les spéculateurs liquident leurs positions.En Europe, la récession allemande pourrait se poursuivre en 2025, et les débats budgétaires français, axés sur des hausses d’impôts, risquent d'aggraver la baisse de croissance et les recettes fiscales. En revanche, l’Europe du Sud tire son épingle du jeu : la croissance espagnole se porte bien grâce au tourisme et une meilleure compétitivité manufacturière ; le Portugal continue de baisser les impôts, et la Grèce affiche un excédent budgétaire avec une forte croissance industrielle.Cependant, cette dynamique du sud ne compensera pas les difficultés de l’Allemagne et de la France, rendant l'euro structurellement faible. La parité de pouvoir d'achat suggère une juste valeur pour l'EUR/USD entre 1,05 et 1,03.Enfin, en Chine, des rumeurs sur un mini-plan de relance budgétaire après l’élection américaine émergent, même si Pékin s’est jusqu’ici contenté de mesures monétaires. La faiblesse du secteur immobilier continue cependant de peser sur la confiance des ménages chinois.