Le dollar restera t-il fort en 2025 ? 🔑

Cette semaine, la Banque du Canada est au centre des attentions. Les récents bons chiffres de l’emploi laissent penser à une baisse de 25 points de base, sans besoin d'agir rapidement. Cependant, certains économistes prévoient une réduction plus forte de 50 points, ce qui semble peu probable. L'impact sur le dollar canadien (CAD) devrait être minimal, et la paire EUR/CAD reste dans une tendance haussière.La corrélation entre le dollar canadien et le pétrole ne fonctionne pas actuellement : malgré la hausse des prix du pétrole due aux tensions au Moyen-Orient, le CAD reste faible. Du côté des États-Unis, les indicateurs PMI devraient montrer une économie en bonne santé, avec un secteur des services robuste, tandis que le secteur manufacturier est en difficulté à cause de la dynamique mondiale.Enfin, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne ne devrait pas apporter de surprises. L'économie allemande semble en récession pour 2024 et probablement l'année suivante, ce qui représente un défi pour l'EUR/USD à long terme, surtout avec la solidité de l'économie américaine