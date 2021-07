Comment maintenir l’esprit d’équipe tout en travaillant à distance ?

« Ce sont des adultes, nous leur faisons confiance. »



Le télétravail fait partie d’un vaste plan d’action portant sur l’aménagement de l’espace de travail, la digitalisation… Le tout en s’appuyant sur une responsabilisation des salariés :Au niveau de la direction des ressources humaines (DRH), il s’agit ainsi de poser le travail comme un objet de co-construction des pratiques.

Autre exemple, pendant le premier confinement, une université a mis en place un groupe de travail réunissant différents membres du personnel, médecine du travail et membres de la DRH pour faire évoluer les procédures en place. Un questionnaire sur le télétravail et l’enseignement à distance a été adressé aux personnels ainsi qu’aux étudiants pour analyser la situation et les ressentis.

Les réponses ont montré la diversité des besoins, en fonction du niveau d’aisance avec le numérique, mais aussi des situations de travail et profils de répondants, appelant à mettre en place une réponse adaptée.

Manque de soutien

Une seconde enquête que nous avons menée est venue confirmer le rôle central du manager. Le télé-management suppose une posture de facilitation, d’expérimentation, de maintien du lien à distance, et d’accompagnement des collaborateurs par une juste présence.

Un manager en témoigne :



« L’agenda partagé et respectant la vie privée : ça aide ! On avait notamment bien vérifié avant qu’il n’y avait pas de problème pour les enfants, et que les salariés pouvaient faire leur travail normalement. »



À présent, l’enjeu est d’élargir cette capacité d’agir en expérimentant et en co-construisant, par apprentissage continu, des pratiques cohérentes avec ce que les télétravailleurs font au quotidien.

Cependant, trop souvent, les télé-managers interrogés ont rapporté être empêchés, par manque de soutien, de marge de manœuvre, de formation, et des objectifs contradictoires. Un enquêté en témoigne :



« C’était compliqué parce que ma hiérarchie me demandait de savoir exactement ce que faisaient mes équipes pour être sûr que le télétravail était vraiment du travail. On se situe entre la confiance qu’on met dans les gens et le besoin de savoir ce qu’ils font. C’est très compliqué à équilibrer. »



Pourtant, le télétravail peut avoir un effet accélérateur vers un management plus humain, au service de la reconnaissance des collectifs, du travail et des personnes.

Dans ce sens, le management « capacitant » suppose d’accompagner les différentes parties prenantes pour qu’elles osent élargir le champ des possibles. Il s’agit aussi de réinvestir le métier de manager : leur faire confiance et les équiper pour accompagner, soutenir et faciliter les pratiques d’hybridation.

Caroline Ruiller, Maître de conférences en gestion des ressources humaines, Université de Rennes 1; Damien Leduc, Enseignant Management RH, Université de Rennes 1; Frédérique Chédotel, Professeur des universités en Sciences du gestion, Université d'Angers et Sihem Mammar el Hadj, Enseignant-chercheur en gestion des ressources humaines, Université catholique de l’Ouest

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.