Covid : quel avenir pour l’industrie du tourisme outgoing ? 🔑

Au fur et à mesure du déferlement des vagues, nos espoirs de retour à la “normale” s’amenuisent.La grippe “espagnole” qui avait commencé en 1918, après la guerre de sinistre mémoire, a rayé de la carte entre 20 à 50 millions d’être humains.Certains prétendent même que ce serait le double : 100 millions de morts. Elle s’est achevée officiellement presque 2 années plus tard.On sait aujourd’hui que c’est un variant de la souche H1N1 qui est à l’origine de cette razzia...Deux années après le début de la Covid-19, nous ne voyons toujours pas d’amélioration notable de la situation sur le plan pandémique. A ce jour, et malgré sa létalité inférieure, nous comptabilisons déjà plus de 5,3 millions de décès dans le monde.Par ailleurs, la “fragmentation” du virus s’accélère et ses variants sont de plus en plus contagieux, même s’il semble que leur virulence diminue. (?) L’apparition de Omicron et sa propagation explosive (400 000 cas de moyenne quotidienne déjà au Royaume Uni), laisse présager le pire.