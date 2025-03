Cuba, USA, Ryanair… le tour des infos internationales de la semaine [ABO]

Agacés par Donald Trump, de nombreux pays appellent auAprès l’annonce de tarifs douaniers par le Président américain, les sous-entendus d’annexion du Canada et la hausse du taux de change en défaveur du dollar canadien, de plus en plus de Québécois tournent le dos aux États-Unis et choisissent de nouvelles destinations., selon la U.S. Travel Association.L’imposition de nouveaux tarifs douaniers pourrait réduire le nombre de visiteurs canadiens, qui sont les principaux touristes internationaux aux États-Unis avec 20,4 millions de visites en 2024. Cette année-là, leurs dépenses ont généré 20,5 G$ US et soutenu 140 000 emplois., la perte de 14 000 emplois et des revenus en chute dans les États les plus visités : Floride, Californie, Nevada, New York et Texas.Un article du journaldemontreal.com