Elections APST - Christine Crispin : davantage de contrôle financier pour les Groupes étrangers 🔑

Je pense que la profession doit continuer à démontrer tout son sérieux et sa capacité d'analyse financière, si nous voulons continuer à bénéficier du soutien de l’État. Je souhaiterais que l'APST puisse disposer d'outils qui lui permette de juger vraiment de la solidité financière de Groupes étrangers, qu'ils soient européens ou multinationaux.Quand il s'agit d'une société purement française, il est facile d'analyser la situation financière. Par contre, on l'a vu dernièrement avec Thomas Cook... j'aimerais que l'on ait des outils qui nous permettent de faire cette analyse, ce contrôle.Je pense que la profession doit continuer à démontrer tout son sérieux et sa capacité d'analyse financière, si nous voulons continuer à bénéficier du soutien de l’État.

Je trouve que l'APST, que beaucoup pensaient moribonde, a démontré la force et l'intelligence de ses équipes, que notre profession est un métier avant tout d'intelligence, de savoir-faire, un métier d'hommes et de femmes.

J'ai vraiment envie de me mettre au service de la profession afin d'aider, d'une part, à analyser des situations d'entreprises existantes et, d'autre part, à supporter l'avenir et la création de nouvelles entreprises du tourisme.



Par ailleurs, je considère que ma formation universitaire et mon expérience en tant que PDG de tour-opérateur m'ont apporté une vision très cartésienne et un comportement très rigoureux dans la gestion de mon entreprise.



Cette rigueur, je pense pouvoir l'apporter à l'APST, tout simplement.