Emirates : Travelport est le seul GDS à faire sauter la surcharge...

En effet, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir Emirates signer un accord avec un GDS et faire sauter la surcharge.



Et si la compagnie avait simplement engagé un bras de fer avec les distributeurs historiques ?



Face au manque à gagner et en souhaitant se démarquer de ses concurrents, Travelport a sorti quelques arguments bien sentis pour attirer Emirates dans ses canaux de distribution.



" Nous sommes ravis d'avoir conclu des accords clé avec Travelport qui font passer notre partenariat de plusieurs décennies au niveau supérieur" , s'est félicité Adnan Kazim, directeur commercial d'Emirates..



Grâce à l'accord et à compter du 1er juillet 2021, le réseau mondial de partenaires d'agences de voyages de Travelport sera automatiquement mis à niveau vers un canal dédié donnant accès à du contenu non surtaxé.



Si ce n'est l'absence de surcharge, les points de vente partenaires bénéficieront de graphiques riches lors de la recherche et de la réservation de tarifs de marque Emirates, ainsi que d'un meilleur accès à ses offres accessoires.



Travelport continuera également à fournir à Emirates sa technologie en matière de tarification, d'achat et de changement de réservation de billets dans le cadre de l'accord, afin d'aider la compagnie aérienne à proposer des options d'achat et de changement de réservation avancées au sein de ses propres canaux de vente internes, y compris son canal NDC.



" Emirates et Travelport continueront de travailler conjointement sur de futures solutions de vente au détail de voyages qui offriront à nos partenaires de la communauté du voyage des services encore meilleurs et plus personnalisés, " a poursuivi le directeur commercial d'Emirates.



Pour les autres, au moment où nous écrivons ces lignes, il faudra passer à la caisse...