Emploi : Club Med lance des jobdatings digitaux

“Club Med Jobs”

Dans le cadre de sa campagne de recrutement Hiver, Club Med recrute 2 000 G.O et G.E professionnels. Pour recruter ses futurs collaborateurs sur l’ensemble du territoire et faciliter les échanges, Club Med lance desPour y participer aux jobdatings : il suffit de s’inscrire en ligne à l’une des 6 sessions proposées, via la page Facebook- rubrique événement : Facebook ClubMedJobs. Les participants recevront les indications de connexion 1 jour avant l’événement afin d’accéder au jobdating.