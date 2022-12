Eté 2023 : Transavia lance Paphos, Almeria, Oslo, Venise... depuis Paris Orly

La compagnie ouvre 7 nouvelles lignes internationales

Transavia France vient d'annoncer le renforcement de son programme été 2023, avec 7 nouvelles routes internationales au départ de sa base de Paris-Orly. La filiale low-cost du groupe Air France proposera pour la première fois des vols vers Paphos (Chypre), Almeria, Oslo et Venise. Elle opèrera des vols vers Antalya (au départ de Lyon et Nantes) et Erevan (au départ de Marseille). Des prolongations de routes sont également prévues depuis Paris Orly, Lyon et Nice.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 15 Décembre 2022

