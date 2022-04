Exclusif - Le Club Med abuse-t-il de sa position dominante ? 🔑

" Les parties reconnaissent expressĂ©ment que le PARTENAIRE (l'agent de voyages, ndlr) n’est pas autorisĂ© Ă percevoir pour le compte du CLUB MED les fonds correspondant aux prix des Forfaits SĂ©jours payĂ©s par les Clients, ces derniers Ă©tant directement encaissĂ©s sur les comptes du CLUB MED, " prĂ©cise le contrat.



Nous en revenons au principal changement de paradigme imposé par l'entreprise dirigée par Henri Giscard d'Estaing. Sauf qu'à bien y regarder, il y a un hic, aucune ligne ne définit clairement ce que sont les fameux "forfaits séjours".



Alors que la marque au trident est spécialiste de l'hébergement tout compris, le transport est-il considéré comme faisant partie du forfait ? Le distributeur devra-t-il réaliser deux contrats distincts ?



" Effectivement, je constate assez peu de prĂ©cisions sur les prestations transport. Le Club Med – comme parfois les croisiĂ©ristes – considĂšre que ses produits terrestres sont dĂ©corrĂ©lĂ©s du transport.



Le partenaire est autorisĂ© Ă vendre des forfaits sĂ©jours aux clients individuels, mais... il n’y a donc pas de dĂ©finition. A ce niveau, le contrat est trĂšs maladroit, " affirme mĂȘme l'avocat spĂ©cialiste des contrats.



C'est ici le noeud du problĂšme.



Les affirmations Jawad Benameur n'y changent rien, il existe bien un vide auquel personne ne rĂ©pond rĂ©ellement. L'interprĂ©tation est la mĂȘme pour tous.



Selon l'autre membre du barreau interrogé, il n'y a aucun élément dans le document sur la solidarité des prestations.



" Le propos de l’ancien directeur commercial, qui prĂ©tend que les prestations (vendus par l'agent, ndlr) seront « juridiquement solidaires » est non seulement hasardeux, mais impliquerait alors qu’il n’y a plus de mandat, mais bien une vente de package par le Partenaire. "



En plus d'une formulation plutĂŽt maladroite, voire mĂȘme incomprĂ©hensible, il est dommageable de constater que le contrat reste silencieux sur la ventilation des responsabilitĂ©s et la qualification des ventes de transport.



Le Club Med a donc tout simplement crĂ©Ă© un statut hybride, oĂč l'agent de voyages n'est pas responsable de plein droit, mais simple mandataire, avec sans doute l'obligation de vendre un hĂ©bergement, ainsi qu'un titre de transport Ă part.



Une manipulation qui pourrait alors entrainer le risque d'une requalification, lors d'une réclamation de clients auprÚs de l'agent.



" En rĂ©sumĂ©, le distributeur reste en partie responsable d’un contrat qui n’est pas conclu Ă son nom, mais sans percevoir la trĂ©sorerie.



Bien Ă©videmment, c’est une crĂ©ation destinĂ©e Ă contourner le systĂšme français « historique » des TO qui produisent et des agences qui distribuent et encaissent les fonds, " conclut l'avocat spĂ©cialiste du droit des contrats.



Ce nouveau contrat, outre les manques ou " l'amateurisme " de sa rĂ©daction, pourrait bien ĂȘtre attaquĂ© en justice notamment sur la piste du dĂ©sĂ©quilibre significatif entre les obligations (rĂ©sultat et de moyen).



Qui osera s'attaquer Ă Goliath ?