Florence Lamberti (FB Voyages) : "Notre concurrent n’est pas l'agence voisine, mais internet" [ABO]

FB Voyages, ce sont les initiales de François Berthier, créateur de l'agence en 1995. J'étais agent de comptoir, dès le démarrage de l’agence. Les années ont passé et le gérant, François Berthier, a souhaité vendre l'agence. Il a appelé Jean-Pierre Mas , alors président du réseau Afat Voyages.Le lendemain, je partais à une convention du réseau et me retrouvais assise à côté de Jean-Pierre Mas dans l'avion. Je me présente, il me dit qu’il a eu mon patron en ligne la veille qui lui a fait part de son envie de céder son agence. Jean-Pierre Mas me demande alors si je suis intéressée à l’idée de racheter.J'avais 29 ans, je lui réponds que ça m'intéresse, mais que je n'ai pas l'argent. A l'époque, Afat Voyages voulait donner l'opportunité aux conseillers voyages de racheter l'agence dans laquelle ils travaillent suite au départ en retraite de leur employeur. Afat achetait alors l'agence et revendait les parts petit à petit au repreneur en situation de portage.Finalement, ça n’a pas fonctionné, mais comme Jean-Pierre Mas est quelqu'un de loyal et qu’il s'était engagé vis-à-vis de François Berthier, il a acheté l’agence avec ses associés, j’ai conservé mes 3% de parts et racheté l’agence en 2004.Jean-Pierre Mas m’a encouragé à me lancer. C'est un homme d'affaires avec beaucoup d'humanité.En 2022, l’agence a déménagé à 300m du point de vente historique, toujours au Chesnay, dans les Yvelines, dans un local neuf et plus visible. Après le covid, au redémarrage de l’activité, nous étions deux au sein de l’agence. Depuis le début d’année, j’ai recruté deux nouvelles conseillères voyages, après une année 2023 extraordinaire.