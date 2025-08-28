Flower Campings signe une hausse de 10 % des nuitées cet été

Le camping séduit toujours autant.
Selon le bilan estival dévoilé par Flower Campings, le réseau de 135 campings indépendants a enregistré cet été une hausse de plus de 10 % du nombre de nuitées réservées par rapport à 2024.
Une progression particulièrement marquée en Bretagne et dans les Hauts-de-France, dopée par la vague de chaleur de fin juin qui a incité de nombreux vacanciers à se tourner vers ces régions en dernière minute.
Si la saison confirme l’attachement des Français au plein air, elle révèle aussi des évolutions dans les habitudes de consommation.
Le prix (39 %) et le climat (35 %) sont les deux principaux critères de choix, poussant les vacanciers à anticiper leurs réservations pour bénéficier de tarifs avantageux, à réduire la durée de leurs séjours et à privilégier l’avant et l’arrière-saison.
Selon le bilan estival dévoilé par Flower Campings, le réseau de 135 campings indépendants a enregistré cet été une hausse de plus de 10 % du nombre de nuitées réservées par rapport à 2024.
Une progression particulièrement marquée en Bretagne et dans les Hauts-de-France, dopée par la vague de chaleur de fin juin qui a incité de nombreux vacanciers à se tourner vers ces régions en dernière minute.
Si la saison confirme l’attachement des Français au plein air, elle révèle aussi des évolutions dans les habitudes de consommation.
Le prix (39 %) et le climat (35 %) sont les deux principaux critères de choix, poussant les vacanciers à anticiper leurs réservations pour bénéficier de tarifs avantageux, à réduire la durée de leurs séjours et à privilégier l’avant et l’arrière-saison.
Flower Campings : quatre tendances majeures
Autres articles
-
Été 2025 : les campings français retrouvent leurs racines [ABO]
-
Créer un camping : les étapes, les freins, les alternatives [ABO]
-
Camping été 2025 : "les vacanciers cherchent à maîtriser leur budget" [ABO]
-
Le #TéléthonCamping revient pour une 6ᵉ édition
-
Le camping, sauveur du tourisme français en 2024 ?
Le taux d’occupation des établissements du réseau a progressé de 3 points sur l’ensemble de la saison, et de 4 points dans les campings en bord de mer. Les hébergements locatifs (mobil-homes, chalets, etc.) affichent également une hausse de 4 points en juillet et août.
Le chiffre d’affaires global a augmenté de 7 % à périmètre constant, avec une clientèle composée à 73 % de Français et 27 % d’étrangers, principalement originaires des Pays-Bas, d’Allemagne, du Royaume-Uni et de Belgique.
Cette saison a aussi montré l’impact croissant de la météo sur les choix de destinations : la canicule de fin juin a redirigé les réservations vers les régions du Nord et de l’Ouest, avec une hausse de fréquentation de 7 points en juillet, amplifiée par le succès de l’« assurance météo » garantissant jusqu’à 50 % de compensation en cas de mauvais temps.
Autre évolution notable : l’anticipation accrue des réservations, y compris pour l’avant et l’arrière-saison (+14 %), et même pour les emplacements nus, traditionnellement réservés à la dernière minute.
Enfin, les courts séjours gagnent du terrain, avec une progression de 2 points pour les séjours de deux à trois nuits, soutenus par les ponts du printemps et les offres de septembre (+9 %).
Pour Aymeric Drujon d’Astros, directeur général de Flower Campings, ces résultats reflètent "un vrai besoin de nature, de liberté et d’accessibilité", incarné par des établissements "à taille humaine, authentiques et engagés".
Le chiffre d’affaires global a augmenté de 7 % à périmètre constant, avec une clientèle composée à 73 % de Français et 27 % d’étrangers, principalement originaires des Pays-Bas, d’Allemagne, du Royaume-Uni et de Belgique.
Cette saison a aussi montré l’impact croissant de la météo sur les choix de destinations : la canicule de fin juin a redirigé les réservations vers les régions du Nord et de l’Ouest, avec une hausse de fréquentation de 7 points en juillet, amplifiée par le succès de l’« assurance météo » garantissant jusqu’à 50 % de compensation en cas de mauvais temps.
Autre évolution notable : l’anticipation accrue des réservations, y compris pour l’avant et l’arrière-saison (+14 %), et même pour les emplacements nus, traditionnellement réservés à la dernière minute.
Enfin, les courts séjours gagnent du terrain, avec une progression de 2 points pour les séjours de deux à trois nuits, soutenus par les ponts du printemps et les offres de septembre (+9 %).
Pour Aymeric Drujon d’Astros, directeur général de Flower Campings, ces résultats reflètent "un vrai besoin de nature, de liberté et d’accessibilité", incarné par des établissements "à taille humaine, authentiques et engagés".
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille