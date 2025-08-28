Flower Campings signe une hausse de 10 % des nuitées cet été

Courts séjours, avant-saison et destinations fraîches en hausse

Avec plus de 10 % de nuitées supplémentaires par rapport à 2024, Flower Campings signe un été 2025 en nette progression. Entre météo changeante, sensibilité accrue au prix et montée des réservations anticipées, le réseau de 135 campings indépendants observe des habitudes de voyage en pleine évolution.

Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 28 Août 2025

