Formation hôtelière ou la mutation radicale d’Eshotel en Luxury Hotel School 🔑

Les premières années sont consacrées à la découverte et l’apprentissage des différents services de l’hôtellerie de luxe, tant en restauration qu’en réception ou hébergement. Les fonctions support sont prises en charge ultérieurement : ventes, marketing, ressources humaines, événementiel et communication.



En bout de parcours, les étudiants sont familiarisés aussi bien avec les fonctions opérationnelles qu’avec les arcanes du management qui doivent pouvoir les conduire aux postes de direction.



« Face aux enjeux actuels de l'hôtellerie, en matière de recrutement et de pénurie des talents, il est plus que jamais important de redorer l’image du secteur et d’accompagner les nouvelles générations de professionnels dans cette aventure, avec exigence et bienveillance.



Nous sommes convaincus que notre approche saura transformer la façon de travailler des managers, afin de réconcilier luxe, excellence et épanouissement personnel pour fidéliser les équipes et attirer de nouveaux professionnels vers ces beaux métiers », se félicite Arnaud Bouvier, président de la Luxury Hotelschool.