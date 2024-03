Formation pro et éductours : qu'est-ce qui sera vraiment pris en charge ? 🔑

Autre contrainte : l'organisme qui dĂ©livre la formation devra ĂȘtre certifiĂ© Qualiopi pour prĂ©tendre aux fonds de financements, dĂ©livrĂ©s notamment par les OPCO.



Deux possibilités : soit l'entreprise dispose déjà d'un agrément Qualiopi, soit elle s'appuiera sur un organisme de formation certifié.



" Au départ certains pensaient que ce serait l'éductour qui serait pris en charge, mais ce n'est pas exactement le cas et certaines entreprises trouvent cela trop compliqué ", reconnait Valérie Boned.



Selon elle, ce dispositif revĂȘt un avantage pour toutes les parties : "L'entreprise qui veut faire partir ses collaborateurs peut faire entrer cela dans son plan de formation. Le salariĂ© va, lui, acquĂ©rir une qualification qu'il pourra mettre en avant. Nous allons mettre en place un passeport qui montrera cette expertise acquise.



Enfin, le TO et l'Office de tourisme disposeront d'un outil plus professionnalisant de reconnaissance".



" Il n'y a rien d'obligatoire, c'est un outil en plus au service des entreprises et des salariés, c'est une alternative à l'éductour classique ", ajoute la présidente des Entreprises du Voyage qui conclut : "à ce jour, ce sont plutÎt les grandes entreprises qui s'y intéressent et qui voient un motif d'attractivité et d'engagement des collaborateurs."