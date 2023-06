Greenpeace applaudit ceux qui ont un train d'avance 🔑

Un avis que partage Alexis Chailloux : « Si le gouvernement veut promouvoir une "sobriété raisonnable", il faut d'urgence qu'il mette fin aux niches fiscales sur l'aérien (comme sur le kérosène), qu'il limite le nombre de vols dans les aéroports (comme à Amsterdam Schiphol), et qu'il investisse massivement dans le train (de jour comme de nuit) pour avoir des liaisons plus fréquentes et plus accessibles... »



Certains estiment que renoncer à la croissance est un préalable et d'autres l'opposé. Mais ce qui est certain, c’est que l’avenir du secteur économique puissant qu’est le tourisme, ne se situe pas dans les airs mais roule sur des rails.



Pourtant, on voit les chiffres de l'aérien monter, de nouveaux agrandissements et de nouveaux financements tout à fait anachroniques. Une vision qui regarde vers hier, et ne comprend pas vers où la société se dirige, inexorablement.



C'est peut-être difficilement perceptible. Un mouvement, lent, certes. Mais pérenne à long terme, pour peu qu'on sache choisir où investir 8.3 milliards d'euros et qu'on sache qui applaudir.



Et ça, Greenpeace l’a bien mieux compris que le président Macron.