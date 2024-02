IA : WonderMiles s'appuie sur ChatGPT pour lancer son assistant de voyage 🔑

Tap Portugal, Qatar Airways, United Airlines et Delta Airlines

notamment parce que nous nous intéressons beaucoup au marché américain

C'est en cours de mise en œuvre et acté à 99%

En nous installant là -bas, nous voulons vraiment aller exploiter ce marché et être présent sur le terrain pour convertir un maximum d’agents de voyages à notre solution

Parmi les autres nouveautĂ©s de cette annĂ©e 2024, WonderMiles intĂ©grera dans son outil, courant mars, deDevraient suivre Ă©galement «Â, commente Moncef Khanfir,».Si le projet d'ouvrir un bureau aux États-Unis n'est pas encore abouti, en revanche,. «Â », ajoute-t-il prudemment.Pour rappel, la marketplace travaille avec deux des plus gros rĂ©seaux de distribution en Italie, que sont ACI Blueteam et Welcome Travel Group (Alpitour World et Costa Crociere), plus gros encore que l'est le GIE ASHA en France.WonderMiles a d'ailleurs dans sa base, et a intĂ©grĂ© le mode de paiement Viva Wallet pour le marchĂ© italien. «Â», ajoute Moncef Khanfir.En parallèle, WonderMiles vient de procĂ©der Ă, dont le montant ne sera pas communiquĂ©.