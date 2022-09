IFTM-Top Resa : le dernier salon où l’on cause… 🔑

Le second concerne notre capacité à affronter un défi majeur : celui de la défiance des clients, sur les fondements même de notre métier et de sa légitimité.



Nous allons devoir changer notre “logiciel” pour faire face aux nouvelles exigences d’un public toujours plus averti et sensibilisé aux grands débats qui secouent notre société : transport, énergie, décarbonation, inflation, conflits, pandémies… la liste est longue.



Nous devons balayer devant notre porte et faire amende honorable sur ces sujets pour conserver la confiance des consommateurs qui doutent.



J’évoquais dans mon précédent édito la problématique des brochures papier polluantes et contre-productives. Je le remets dans la boucle. Voilà un sujet sur lequel la profession pourrait s’entendre et agir collectivement pour faire bouger les lignes.



Il y en a beaucoup d’autres, bien sûr. Il faut souhaiter que cette édition de Top Résa où les débats seront particulièrement nombreux et les thématiques plutôt pertinentes, puisse faire avancer ces causes. Il y va de notre avenir !





PS - J’oubliais le plus important : votre journal préféré sera doublement présent cette année. Dans le Salon Destination France, bien entendu, pile poil sous la Tour Eiffel, où nous vous attendons pour animer quelques débats et descendre quelques canons mais aussi sur la partie Outcoming (Stand 1-E71).