Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve

Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe dévoile son nouveau site internet - Depositphotos @i.shpulak
Le Comité du Tourisme des Îles de Guadeloupe (CTIG) modernise sa vitrine digitale avec le lancement d’un nouveau site Internet.
Conçu pour inspirer, informer et accompagner aussi bien les visiteurs que les acteurs du tourisme et les résidents, il s’inscrit dans un écosystème digital élargi, comprenant l’application Hello Guadeloupe et une présence accrue sur les réseaux sociaux, notamment avec une page TikTok récemment lancée.
Accessible en plusieurs langues afin de mieux répondre aux attentes des marchés cibles, la plateforme offre une immersion dans les six îles de l’archipel.
Patrimoine, nature, gastronomie, bien-être, culture créole, nautisme ou encore spiritourisme : les thématiques phares du territoire y sont mises à l’honneur à travers un contenu riche et inspirant.
Lire aussi : Guide touristique, concierge ou commercial : Kaviar Tech dévoile ARAI, son agent IA
Conçu pour inspirer, informer et accompagner aussi bien les visiteurs que les acteurs du tourisme et les résidents, il s’inscrit dans un écosystème digital élargi, comprenant l’application Hello Guadeloupe et une présence accrue sur les réseaux sociaux, notamment avec une page TikTok récemment lancée.
Accessible en plusieurs langues afin de mieux répondre aux attentes des marchés cibles, la plateforme offre une immersion dans les six îles de l’archipel.
Patrimoine, nature, gastronomie, bien-être, culture créole, nautisme ou encore spiritourisme : les thématiques phares du territoire y sont mises à l’honneur à travers un contenu riche et inspirant.
Lire aussi : Guide touristique, concierge ou commercial : Kaviar Tech dévoile ARAI, son agent IA
Réserver, planifier, découvrir
Autres articles
-
Air Transat lance la première liaison sans escale Québec – Pointe-à-Pitre
-
En Guadeloupe, la croisière progresse, les défis aussi [ABO]
-
Les Îles de Guadeloupe bientôt reliées à Toronto en vol direct
-
La Guadeloupe lance un webinaire sur ses îles
-
Spiritourisme : la Guadeloupe inaugure son Laboratoire National
Pensé comme un véritable guide touristique, le site permet de préparer un séjour de A à Z : hébergements, transports, idées de circuits, actualité événementielle et traditions locales.
Plus de 1 000 offres touristiques, hôtels, restaurants, activités, y sont référencées, avec la possibilité de réserver directement en ligne.
Le CTIG souhaite ainsi valoriser ses partenaires socio-professionnels tout en offrant aux voyageurs un outil pratique et complet.
Ce nouvel outil s’inscrit également dans une démarche éco-responsable.
Le CTIG a choisi d’éco-concevoir sa plateforme afin de limiter l’empreinte environnementale du numérique, une première dans le domaine du tourisme caribéen.
Le site a été optimisé pour réduire sa consommation énergétique et améliorer son référencement, dans l’objectif de générer jusqu’à 100 000 visites par mois.
Lire aussi : En Guadeloupe, la croisière progresse, les défis aussi
Plus de 1 000 offres touristiques, hôtels, restaurants, activités, y sont référencées, avec la possibilité de réserver directement en ligne.
Le CTIG souhaite ainsi valoriser ses partenaires socio-professionnels tout en offrant aux voyageurs un outil pratique et complet.
Ce nouvel outil s’inscrit également dans une démarche éco-responsable.
Le CTIG a choisi d’éco-concevoir sa plateforme afin de limiter l’empreinte environnementale du numérique, une première dans le domaine du tourisme caribéen.
Le site a été optimisé pour réduire sa consommation énergétique et améliorer son référencement, dans l’objectif de générer jusqu’à 100 000 visites par mois.
Lire aussi : En Guadeloupe, la croisière progresse, les défis aussi
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille