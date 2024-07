JO - 5 : bons baisers de Paris ! 🔑

Si le déficit de visiteurs n’a rien de particulièrement inquiétant d’autant que les crépitements des valises à roulettes n’en finissent pas de résonner sur le bitume et que des groupes de jeunes et de familles semblent particulièrement réjouis de déambuler à travers une ville en fête, la population locale affiche une triple attitude.



Soit, elle est partie. Mais, attention, contrairement au déclaratif fait en début d’année, ceux qui ont pu déserter la ville, sont bien moins nombreux que prévu. Encore fallait-il avoir les moyens de partir longtemps, et pour les actifs, les autorisations nécessaires de la part des employeurs.



Quant à ceux qui imaginaient louer leur appartement et prendre le large en attendant, ils sont souvent bien déçus et restent au bercail.



En revanche, il y a les autres. Des Parisiens qui font contre mauvaise fortune bon cœur et qui se surprennent à courir les « fan-zones » et à déambuler aux côtés des porteurs de flammes, tout en se pressant aux répétitions générales, aux spectacles, concerts, expositions et se débrouillant tant bien que mal à dénicher des billets pour assister à des épreuves sportives. Peu importe lesquelles, pourvu qu’ils en soient !



Les enfants surtout sont tenus tranquilles en attendant de pouvoir entrer dans un stade, admirer des compétitions, vibrer au son des hymnes et des applaudissements du public : « Je reste à Paris cette année parce que l’on va aux J.O » explique fièrement l’un d’entre eux, âgé de 10 ans, portant un tee-shirt siglé à l’effigie de la mascotte. Tandis qu’un autre explique qu’il verra tout cela très bien à la télévision et viendra de temps en temps se promener dans la ville.



Tous en tout cas donnent du « selfie » et mitraillent tous les lieux où sont accrochés oriflammes, drapeaux, anneaux… avant de les poster sur Instagram.



En espérant comme tout le monde que grèves, pannes informatiques et terrorisme ne feront pas capoter la plus belle fête sportive que l’humanité ait su sauver. Jusqu’à quand ?