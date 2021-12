L’Asie amorce sa réouverture aux touristes internationaux 🔑

« Nous nous attendions à cette annonce depuis quelques jours mais sommes soulagés par le délai et

Tous nos voyageurs qui partent en Thaïlande sur les vacances de Noël ont déjà leur Thailand Pass et pourront donc partir sereinement. »

Ça va mécaniquement entraîner un ralentissement des ventes, mais ça devrait également contribuer à rassurer nos voyageurs sur le sérieux avec lequel les autorités thaïlandaises gèrent la pandémie.



La meilleure nouvelle c'est que la destination reste ouverte et qu'il n'y aura pas de quarantaine pour les voyageurs vaccinés qui accepteront de passer leurs 7 premières nuits sur Phuket et les îles avoisinantes, en toute liberté !

« C’est conséquent, bien que nous sommes très loin des chiffres de 2019, avec 30 à 40% du niveau de prise de commande pour un mois de décembre. Il n’y a pas du tout d’effet de rattrapage »

« La reprise progressive de la Thaïlande a été poussive au départ, en juillet, nous avons enregistré beaucoup de demandes et de commandes »

« La Thaïlande montre de la bonne volonté, mais la réalité est que c’est compliqué. Quand vous avez une destination qui a jonglé entre ouverture et fermeture, cela créé un flou artistique dans la tête des clients et des distributeurs. Cela ne favorise pas le trafic. C’est plus facile de vendre des destinations qui n’ont jamais fermé

Nous vendons des circuits, cette formule souffre plus que le séjour. »

La Thaïlande a été le premier pays asiatique à rouvrir des régions sans quarantaine pour les voyageurs ayant un schéma vaccinal complet, avant d’élargir sa zone d’accueil, via son programme Sand Box.Hier, mardi 21 décembre 2021, alors que depuis le 1er novembre, les formalités restaient encadrées, certes, mais avaient étéUne limitation effectiveet les conditions annoncées , affirme Guillaume Linton.Quel impact aura cette annonce sur les réservations ? "", souligne Guillaume Linton.Il faut dire que depuis quelques semaines, le Royaume de Thaïlande fait les beaux jours du tour-opérateur Asia, pour qui le pays représente actuellement, complète son PDG., affirme la directrice commerciale de Climat du Monde, chez quiderrière le Costa Rica et l’Egypte., constate Patrice Arezina, directeur commercial et marketing chez Visiteurs, avant d’ajouter :