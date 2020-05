L’EFHT se projette dans le tourisme de demain

Créée en 1975, l’Ecole Française d’Hôtesses et de Tourisme (EFHT) forme les futurs professionnels du tourisme du BAC à BAC+5. Face à la crise sanitaire du Covid-19, les secteurs du Tourisme mais aussi de l’Education se voient bouleversés pour les mois à venir. C’est dans ce contexte que l’EFHT interroge ses partenaires pour organiser une rentrée adaptée, pour 2020-2021.

La crise sanitaire du Covid-19 change les habitudes dans bien des domaines. Le secteur de la formation ne déroge pas à la règle mais il se prépare afin de faire face à ces bouleversements et c’est le cas tout particulièrement des écoles de tourisme, impactées à double titre par la pandémie que nous venons de subir.



Riche de son savoir-faire de près de 45 ans, tout en consultant ses partenaires entreprises, l’EFHT entend répondre à cet enjeu en adaptant ses rythmes de formation. Dans un climat où il est essentiel de faire preuve de solidarité, l’école de tourisme souhaite ainsi poser dès à présent les bases de cette solidarité.



Un rythme spécifique adapté aux besoins des entreprises Pour deux de ses quatre formations (Responsable d’Activités Touristiques de niveau 6/ Bac +3-4 et Manager de projets touristiques de niveau 7), l’EFHT adaptera cette année ses rentrées pour d’une part permettre aux étudiants de démarrer leur année scolaire dès l’automne et d’autre part laisser aux entreprises touristiques le temps de relancer une partie de leur activité.

Pour ce faire, en plus de son rythme de 3 jours de cours puis 10 jours consécutifs en entreprise, l’EFHT pourra proposer aux entreprises qui le désirent de commencer les contrats d’alternance seulement à compter de janvier 2021. L’idée est donc de laisser une marge aux professionnels du tourisme pour qu’ils puissent avoir plus de visibilité sur les répercussions de la crise sanitaire dans leur entreprise.

L’EFHT pourra également proposer jusqu’à deux mois de stage en novembre et décembre ses jeunes pousses, pour les aider à se réorganiser et à redémarrer leur activité.



Ce remaniement que propose l’EFHT répond également aux difficultés récurrentes que rencontrent les étudiants pour trouver un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, alors même qu’il s’agit là d’un des leviers essentiels à actionner pour entreprendre le redémarrage de la filière du tourisme.

Cela s’explique peut-être aussi par une inadéquation entre les dates de rentrée scolaire, généralement septembre-octobre, et les besoins réels dans les entreprises du tourisme, pour certains secteurs d’activités.

Va-t-on dans les années à venir tendre vers un changement de date pour les rentrées scolaires afin de répondre à ces besoins ? La question reste ouverte et la crise sanitaire que connaît actuellement le monde entier donne la possibilité à l’EFHT de tenter cette année une expérience inédite.



Un questionnaire est actuellement adressé à ses partenaires et à d’autres entreprises du tourisme susceptibles de la rejoindre, pour mettre en place une rentrée scolaire en deux temps : septembre-octobre pour les cours et janvier pour la partie « rythme alterné en entreprise ».

