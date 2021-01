La Corée de tous les voyageurs Notre but est commun : trouver les bonnes idées pour concocter les voyages rêvés de vos clients selon leurs affinités et leurs passions.

S’il y a une destination originale qui comble tous les goûts et les couleurs, c’est bien la Corée du Sud !

Rédigé par Phoenix Voyages le Lundi 1 Février 2021

L’équipe d’experts de Phoenix Voyages vous fait voyager au « pays du matin calme » qui ravira vos voyageurs aussi bien amateurs d’art qu’aventuriers, ou encore fins gastronomes.



Laissez-vous surprendre par les différents visages de la Corée !

La Corée des esthètes



Pour l’art, la Corée du Sud n’a rien à envier au reste du monde. Le pays est riche d’un savant mélange d’artisanat ancestral et d’arts contemporains, d’architecture traditionnelle et de constructions ultra-modernes, de coutumes immuables et d’un futurisme latent. Voyager en Corée du Sud en passant par la découverte de tous ses arts offre le tableau juste de la culture du pays.

Danse et musique traditionnelle



Les arts scéniques traditionnels racontent avec une certaine poésie un pays. La Corée du Sud est fortement attachée à son folklore et l’entretient dans la plus pure tradition malgré son tournant moderniste évident. Entre danse et musique, costumes et instruments, le pays possède un riche répertoire dont l’exécution demande de l’excellence. Nous vous recommandons vivement d’assister à un spectacle de le Troupe Nationale de Danse de Corée.



Art contemporain & Arts ancestraux



La Corée du Sud présente des musées avec des collections à la pointe de l’art contemporain. Le Musée d’Art du Leeum Samsung est de ceux faisant cohabiter ces dernières avec des bijoux du savoir-faire coréen. En dehors de son impressionnante architecture, le musée regorge d’œuvres à la renommée mondiale (Francis Bacon, Louise Bourgeois, Anish Kapoor…) mais aussi de joyaux coréens mettant à l’honneur les artistes du pays et les arts fins tels que la peinture sur céramique ou la laque sur bois. Une véritable visite faite de variété, de découvertes et de redécouvertes. Pour les plus curieux, nous proposons aussi une escale au Musée National de Corée, rempli de trésors nationaux…



Art de vivre coréen



Au sein des Hanok, maisons traditionnelles coréennes, dont l’architecture prend en compte l’environnement de l’habitation et l’art de vivre coréen, les voyageurs pourront partager une cérémonie du repas typique. La culture coréenne accorde beaucoup d’importance à l’art de vivre et cette dernière est particulièrement sophistiquée. Expérimenter ces us au sein de cette maison permet de vivre l’Expérience à la coréenne avec un grand E !







La Corée des aventuriers



En Corée du Sud, pas de répit pour les aventuriers ! Entre randonnées nature, exploration des contrées reculées et excursions sous-marines, cette destination a tout pour plaire aux adeptes de la découverte.

Voyage dans le temps à bord du train-hôtel



Partant de Séoul, ce voyage en train-hôtel est l’occasion de pouvoir pleinement apprécier les paysages et panoramas de la Corée du Sud depuis le confort de votre cabine. De plus, les nombreux arrêts permettront de découvrir la richesse des villes, de la nature et des habitants au fil des contrées. Plusieurs formules sont proposées, toutes incluant un service digne d’un hôtel de luxe : salon de relaxation, restaurant gastronomique et bar, personnel aux petits soins… Une parenthèse hors du temps et hors des sentiers battus.



Balade à Yeongwol



Depuis Séoul, la journée démarre par la découverte de Seonam ; ce célèbre village entouré de sa rivière, ressemble à la péninsule coréenne en miniature. La balade continue à Cheongnyeongpo dont les paysages aux abords de la rivière Namhangang sont à couper le souffle. Enfin, il est possible de partir à l’exploration de l’extraordinaire grotte Gossi riche de légendes et d’histoire. C’est un circuit proposé par Phoenix Voyages à ne pas rater.



Plongée en eaux coréennes



Jeju, île située au Sud de la Corée du Sud, réserve bien des surprises. Elle offre un spectacle naturel variant entre plages paradisiaques, montagnes verdoyantes, grottes cachées, champs de fleurs et cascades vertigineuses. La particularité de cette île repose sur sa société, dirigée par les Haenyo, d'extraordinaires pêcheuses à l’apnée incroyable, pouvant nager jusqu’à 20 mètres de profondeur, sans bouteilles et malgré leur âge bien souvent avancé. Elles sont les mères, les chefs de famille, le cœur culturel et le moteur économique de Jeju. Plongée en Mer Jaune et découverte de la vie de ces sirènes coréennes sont une expérience à vivre.







La Corée des gastronomes



Pleine de surprise, la gastronomie coréenne ne saurait que charmer. Que ce soit au travers d’un show humoristique, d’un véritable cours de cuisine traditionnelle ou d’un dîner magique dans un des meilleurs restaurants du pays, la Corée du Sud dévoile des saveurs qui surprendront le palais comme l’esprit.

Nanta Cookin’ Show



Le spectacle Nanta Cookin’ Show est une comédie musicale théâtrale dont le thème central est la cuisine : les ustensiles de cuisine deviennent des instruments de musique, les poubelles des percussions, les balais sont utilisés comme accessoires de danses, le rythme de la découpe marque le rythme du tempo. C’est tout le monde culinaire qui est détourné pour créer un spectacle hilarant et… délicieux ! Ce spectacle est la première représentation théâtrale asiatique à avoir été présentée à Broadway.



Les secrets du kimchi et des saveurs



Le kimchi est un élément phare dans la cuisine coréenne comptant plus de 130 variétés. Composé de piments et de légumes fermentés, ce mets saura certainement étonner tous les voyageurs de par son histoire mais surtout son goût. À Séoul, il est possible d’assister à un cours de cuisine afin de percer tous les secrets du Kimchi. Accompagné d’un chef, il s’agira d’apprendre une de ses recettes. La leçon se conclut par une flânerie au marché pour une explication sur les différents composants de la cuisine traditionnelle.



La grande gastronomie coréenne



Jungsikdang, restaurant classé deux étoiles au Guide Michelin, est installé à Séoul. Le propriétaire, chef Jungsik Yim, revisite à sa sauce la cuisine coréenne en utilisant des ingrédients traditionnels et familiers twistés façon haute gastronomie. L’oursin, l’ormeau, l’hanwoo ou encore le fameux canard coréen sont au rendez-vous pour une expérience gustative hors du commun le tout accompagné d’un service haut de gamme.







Focus Corée du Nord :



Pour les plus curieux, Phoenix Voyages propose de visiter la Corée du Nord, et promet une expérience absolument incroyable, sous les 3 mêmes prismes annoncés. À chacun sa Corée !

Pour les esthètes : pays d’art



Visite du studio d’art de Mansudae, un centre de production exposant des œuvres de qualités : peintures, broderies, céramiques, gravures sur bois, mosaïques, sculptures, etc.



Pour les aventuriers : nature encore inexplorée



Un pays qui est lui-même une aventure à part entière… et si ça ne suffit pas, la découverte d’une nature encore peu exploitée, aux couleurs et à la variété laissera les touristes bouche bée.



Pour les gastronomes : convivialité autour d’un barbecue coréen



Repas iconique de la gastronomie coréenne, le traditionnel barbecue est une expérience à ne pas rater pour les papilles. Lors d’un voyage en Corée du Nord, c’est le plat typique à partager entre amis. Au milieu des odeurs de viandes grillées, c’est le meilleur moyen de faire de belles rencontres et/ou de renforcer les amitiés.





Directrice des Ventes – France : Audrey Quoico

+33 (0) 6 03 82 43 69

phoenixfrance01@phoenixvoyages.com

www.phoenixvoyages.com



+33 (0) 6 03 82 43 69



