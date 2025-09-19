La Fondation Air France s'ouvre aux particuliers

« Début octobre, cette vidéo sera visible dans tous nos avions et à partir du mois de décembre, c’est une vidéo que chaque client à bord des avions verra à l’ouverture de son écran. Mais, dès aujourd’hui, nous allons la diffuser dans plusieurs médias, a expliqué Estelle Brice, la déléguée générale de la fondation.



Notre objectif , a-t-elle précisé, c’est de faire connaitre l’existence de la fondation, ses réalisations sur le terrain, les partenaires associatifs et bien sûr de collecter des fonds pour financer plus de projets et accompagner encore plus d’enfants et de jeunes en France et à l'international » .



Exemple concret avec Raï, l’ancien capitaine et buteur du Paris Saint-Germain, champion du monde avec son pays, le Brésil.



L’ancienne star du PSG est le fondateur de l’association « Gol de Letra », bénéficiaire de subventions par la fondation et qui œuvre auprès des enfants et des jeunes des quartiers sensibles pour leur permettre d’accéder à une meilleure intégration sociale.



Raï était présent ce jour-là avec, à ses côtés, Wesley Roque, ancien bénéficiaire des programmes d’orientation pour les adolescents, au sein du centre Gol de Letra à Sao Paulo au Brésil.



Aujourd’hui Wesley vit en France, il est artiste et essaie de vivre de son art. Devant l'audience, il a témoigné : « l’association a véritablement changé ma vie. J’ai grandi dans la banlieue de Sao Paolo et j’étais passionné d’arts plastiques.



Grâce à l’association qui m’a accueilli à l’âge de 9 ans, j’ai pu venir en France dans le cadre d’un échange et j’ai été accepté à l’école des arts décoratifs à Paris. J’étais si bien en France. J’ai fait cinq ans d’études géniales et depuis j’habite à Saint-Denis, j’ai mon atelier d’artiste plasticien.



J’ai pu faire des choses qui me paraissaient impossibles. Dans ma famille, je suis la première personne qui a pu passer un diplôme supérieur ».