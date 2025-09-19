La Fondation Air France s'ouvre aux particuliers

De gauche à droite, autour d'Anne Rigail, certains administrateurs : Seth (artiste graffeur), Sarah Poniatowski (designer), Estelle Brice, déléguée générale de la Fondation Air France, Thomas Pesquet (astronaute) et Eglantine Emeye (présentatrice TV et animatrice) - Photo C. Hardin
Voilà plus de trente ans que la Fondation d’entreprise a été créée par le groupe Air France, en consultation avec ses salariés, afin de soutenir des projets en faveur des enfants et des jeunes en difficulté, en situation de handicap ou malades.
Depuis 1992, la Fondation Air France, dont aujourd’hui Anne Rigail, directrice générale d’Air France en est la Présidente, intervient dans plus de 80 pays desservis par la compagnie et finance des programmes permettant d’accompagner sur le terrain les associations partenaires.
Quelques chiffres donnent la mesure de cet engagement : 900 associations soutenues, 18 ONG médicalisées partenaires au service de l’enfance, 1 750 projets financés et 5 000 salariés d’Air France engagés.
Fondation Air France : trois grands axes d’action
Au fil du temps, trois grands axes d’actions se sont imposés : l’éducation, l’insertion et l’environnement.
Ainsi et grâce à des projets ciblés, des milliers d’enfants à travers le monde accèdent à l’école, à des apprentissages structurés, et bénéficient d’un accompagnement global leur permettant de réaliser leur potentiel.
La Fondation Air France soutient des projets favorisant l’égalité des chances et le développement de compétences utiles à une intégration durable, en favorisant l’insertion sociale et professionnelle permettant aux jeunes en situation de précarité de reprendre confiance en eux et de trouver leur place dans la société.
Elle soutient également des associations qui mobilisent les jeunes et leur entourage autour de la préservation de leur environnement, tout en favorisant l’émergence de nouvelles vocations.
Dans la région du Grand Roissy, l’association « Semer l’Avenir » accompagne des jeunes de 16 à 25 ans, en décrochage scolaire, vers les métiers manuels de la transition écologique.
Ce soutien permet de financer deux sessions de formation, soit 16 jeunes accompagnés vers l’emploi ou une formation qualifiante. Les parcours incluent un travail sur l’estime de soi, la résolution de problèmes personnels, la sensibilisation aux enjeux écologiques et la découverte concrète de filières durables en tension.
Des personnalités au service de la Fondation
Parmi les administrateurs ou fondateurs d’associations au service des jeunes, on trouve de nombreuses personnalités, dont la notoriété, mais aussi l’engagement aide à porter la voix et les actions de la fondation.
Étaient présent le 8 septembre 2025, à Paris, avec d’autres administrateurs de la fondation, le peintre, graffeur et éditeur, Julien Malland, plus connu sous le nom de « Seth ».
Cet artiste urbain dessine dans le monde entier. Dans le cadre des missions de la Fondation, il fait aussi dessiner aux enfants leurs rêves qui l’inspirent pour laisser, là où il passe, de jolies fresques dédiées à l’enfance afin de « laisser un message d’espoir et d’espérance ».
Présent également, Thomas Pesquet, ancien pilote au sein de la compagnie Air France, astronaute, administrateur, bonne étoile (forcément) et « voix » de la fondation, notamment dans une nouvelle vidéo (voir ci-dessus) destinée aux clients d’Air France et au-delà, au grand public.
« J’ai choisi de mettre ma notoriété au service de la fondation. En tant qu’ancien salarié, je dois quelque chose à Air France. Je vois les opportunités que j’ai eues. Tout le monde n’en a pas de telles dans la vie et je veux faire en sorte de renvoyer l’ascenseur », nous a confié l’astronaute.
« Début octobre, cette vidéo sera visible dans tous nos avions et à partir du mois de décembre, c’est une vidéo que chaque client à bord des avions verra à l’ouverture de son écran. Mais, dès aujourd’hui, nous allons la diffuser dans plusieurs médias, a expliqué Estelle Brice, la déléguée générale de la fondation.
Notre objectif, a-t-elle précisé, c’est de faire connaitre l’existence de la fondation, ses réalisations sur le terrain, les partenaires associatifs et bien sûr de collecter des fonds pour financer plus de projets et accompagner encore plus d’enfants et de jeunes en France et à l'international ».
Exemple concret avec Raï, l’ancien capitaine et buteur du Paris Saint-Germain, champion du monde avec son pays, le Brésil.
L’ancienne star du PSG est le fondateur de l’association « Gol de Letra », bénéficiaire de subventions par la fondation et qui œuvre auprès des enfants et des jeunes des quartiers sensibles pour leur permettre d’accéder à une meilleure intégration sociale.
Raï était présent ce jour-là avec, à ses côtés, Wesley Roque, ancien bénéficiaire des programmes d’orientation pour les adolescents, au sein du centre Gol de Letra à Sao Paulo au Brésil.
Aujourd’hui Wesley vit en France, il est artiste et essaie de vivre de son art. Devant l'audience, il a témoigné : « l’association a véritablement changé ma vie. J’ai grandi dans la banlieue de Sao Paolo et j’étais passionné d’arts plastiques.
Grâce à l’association qui m’a accueilli à l’âge de 9 ans, j’ai pu venir en France dans le cadre d’un échange et j’ai été accepté à l’école des arts décoratifs à Paris. J’étais si bien en France. J’ai fait cinq ans d’études géniales et depuis j’habite à Saint-Denis, j’ai mon atelier d’artiste plasticien.
J’ai pu faire des choses qui me paraissaient impossibles. Dans ma famille, je suis la première personne qui a pu passer un diplôme supérieur ».
Soft power, mais pas que...
Pour fonctionner, la Fondation Air France est pilotée par un Conseil d’administration composé de représentants d’Air France et de personnalités externes.
Ce dernier définit les orientations, sélectionne et approuve les projets et veille à la bonne utilisation des fonds.
Le suivi opérationnel est assuré par une équipe dédiée, dirigée par la déléguée générale, Estelle Brice.
Air France apporte à la Fondation un soutien financier durable ainsi que son savoir-faire et son expertise en tant que compagnie aérienne, afin de renforcer l’impact de ses actions.
C’est bien sûr pour la compagnie aérienne une forme de soft power qui contribue à améliorer son image et à gagner en légitimité.
Si on peut y voir une certaine « stratégie d’attraction », il n’en reste pas moins que la Fondation, grâce aux personnes qui s’investissent avec elle, a déjà amélioré le destin d’un million et demi d’enfants partout dans le monde. Wesley et tant d’autres que nous avons vus et entendus lors de cette journée.
« Air France est une entreprise privée, commerciale, mais évidemment nous avons un rôle social que nous exprimons à travers la Fondation et ces valeurs que nous avons en commun : la solidarité, la force du collectif grâce à nos salariés, actifs et retraités qui donnent de leur temps », a déclaré Anne Rigail, la directrice générale d’Air France.
Ouverture au grand public
La Fondation Air France propose désormais une plateforme de dons en ligne pour qui veut s’engager aux côtés de ses associations partenaires.
Les particuliers peuvent soit soutenir directement des projets associatifs accompagnés par la Fondation, soit réaliser un don général à la Fondation, qui sera ensuite réparti entre différents projets solidaires, en France comme à l’international.
Chaque projet est présenté avec ses objectifs, ses bénéficiaires et son impact attendu. 100% des dons sont reversés aux associations bénéficiaires, sans frais de gestion. Les donateurs reçoivent immédiatement un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Les membres de Flying Blue, le programme de fidélité d’Air France-KLM, ont également la possibilité de transformer leurs Miles en action de solidarité.
En 2024, plus de 450 millions de Miles ont été donnés par les membres Flying Blue, permettant de financer des billets d’avion pour les associations et ONG partenaires (Unicef, la Croix-Rouge, The Ocean Cleanup...), l’acheminement de personnel médical ou humanitaire, ou encore le transport de matériel essentiel sur le terrain.
