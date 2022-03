La croisière fait sauter (enfin) la bulle… sanitaire !

Tout comme les agences de voyages, les croisiéristes veulent dans les prochaines semaines, coller le plus près possible l'activité pré-pandémie, alors même que les stocks n'ont jamais atteint de tels sommets.



A quelques centaines de mètres du Ditex, pour Ponant qui a vu ses capacités augmenter de 30% au cours des derniers mois avec les livraisons de navires tout neufs, l'objectif va être de marquer à la culotte les agences de voyages.



" Nous avons récemment renforcé nos équipes commerciales. Nous voulons être plus agressifs à ce niveau, pour que les ventes d'opportunité deviennent récurrentes et que la compagnie soit un automatisme, " résume Hervé Bellaïche.



La connaissance du produit est commune à tous les acteurs d'une industrie encore peu connue en France.



Entre les webinaires et les éductours, la croisière va mettre le paquet pour se faire une place au soleil dans les réseaux de distribution. En attendant, les agents vont devoir convaincre des voyageurs qui peinent à s'engager au-delà des vacances de printemps.



" Nous vendons principalement les départs de 2022, même si des clients se projettent en 2023. Il y a une furieuse envie de partir. Le marché du groupe est globalement en retard, nous allons devoir le relancer, " prédit le responsable de Costa.



Pour sa concurrente, propriété de la famille italienne Aponte, les cabines estivales ne sont pas toutes vendues, les stocks sont nombreux, aux pros de saisir les opportunités.



" C'est insuffisant pour un exercice normal, car nous n'avons pas d'anticipation de la part des clients. Ce sera comme ça sur toute l'année, étant donné la situation géopolitique et sanitaire.



Nous devons assister les agences, nous sentons bien qu'elles ne sont pas toujours concentrées sur les ventes, " ressent Patrick Pourbaix.