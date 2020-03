Laure Pereira est-elle votre future Business Developer ?

J’ai 25 ans et je suis à la recherche d’un poste de Business Developer dans la région de Bordeaux.



Diplômée d’un Bachelor Management du Tourisme au sein du Groupe Sup de Co La Rochelle, j’ai ensuite intégré un MBA International Travel Management, à l’Ecole Supérieure de Commerce Spécialisée en Travel Management (ESCAET).



Dans le cadre de mes études, j’ai réalisé plusieurs stages à l’étranger.



Un premier au Costa Rica, dans un lodge de luxe, puis un second dans une Chambre de tourisme. Là, j’ai découvert le métier de business Developer .



Au Costa Rica toujours, j’ai effectué mon stage de fin d’étude dans une agence réceptive. J’adhère à leurs valeurs sur la protection de l’environnement. Si on veut que l’industrie du tourisme perdure dans le temps, il faut préserver l’écosystème et mettre l’accent sur le développement durable.



Grâce à un programme Erasmus, j’ai vécu aux îles Baléares. Et une mission humanitaire au Cambodge m’a permis de m’investir auprès d’enfants défavorisés.