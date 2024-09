Léa veut changer de job... mais pour faire quoi ?! 🔑

belle clientèle

le tour de mon poste

(qu’en termes élégants ces choses-là sont dites)

(20 ans Ă peine, deux fois rien)

Que souhaitez-vous occulter en ne montrant de vous que votre côté séductrice ?

survoltée

drôle mais prétentieuse, voire méprisante

par admiration pour Big-Boss

des sentiments troubles

à la limite de l’obsession

(comment ça, fouineuse ?)

un peu superficielle

J’ai la chance que mon agence fasse partie des quelques points de vente régulièrement invités en voyages d’étude, que l’agence ait une «» et que mes clients me respectent à peu près.Je sais que rien que pour ça,, mais voilà , je crois que j’ai fait «»et la prise de pouvoir de la techno sur l’humain me fait un peu peur.Pour faire simple, je voudrais quitter ce métier avant de le détester.J’ai fait un bilan de compétences On ne m’avait pas dit que faire un bilan de compétences, c’était quelque chose d’assez terrifiant…Il y a quelques années, j’avais passé quelques demi-heures assez humiliantes sur le divan d’un psy à qui j’avais confessé mon regard sur les hommes, à une époque certes lointaine, mais assez longue, où je collectionnais les éphèbes comme d’autres achètent des sacs à main avec frénésie. «»Pendant ce bilan de compétence, j’ai dû faire une enquête auprès de mes proches pour savoir ce qu’ils pensaient de mon caractère.Alors, sachez qu’on me dit «», «», que je travaillerais «» pour qui j’ai semble-t-il «», plus que pour la réussite des voyages de mes clients… que je suis ambitieuse, pointilleuse «», curieuseet «» et que j’aime attirer la lumière.