Les compagnies aériennes d'Outre-mer face à un "stop and go" angoissant

« Certes depuis le début de la pandémie nous n’opérons plus de vols vers la Nouvelle-Zélande et le Japon, cependant sur le périmètre existant cela se passe plutôt bien. Nous volons pour le marché américain entre Los Angeles et Papeete avec 3 vols par semaine et ce marché a été moins impacté que le marché français.



Nous n’avons plus pour l’instant dans la clientèle américaine, les croisiéristes, cependant et même avec des obligations de confinement dans le périmètre de l’hôtel, la demande, au départ de ce marché, reste correcte pour venir à Papeete ou dans d’autres îles polynésiennes qui restent ouvertes.



Nous avons également eu des bons remplissages entre la France et la Polynésie via Vancouver. Le remplissage de ces vols baisse actuellement dans le sens Métropole-Polynésie mais nous avons encore de bons remplissages en sens inverse. Nous accompagnons aussi le transport des relèves sanitaires si important en cette période.



L’arrière-saison sur septembre octobre était très bien engagée et nous avons la volonté avec nos partenaires agents de voyages et tour-opérateurs de vouloir redémarrer avec l’allègement des mesures de confinement à compter de 20 septembre.



Une chose est sure également, le lien avec la Métropole ne sera jamais interrompu. Il y aura toujours des vols ente la Polynésie et la France. »