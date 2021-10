MSC Croisières dévoile les alternatives aux Antilles françaises !

Nous tenons à remercier particulièrement nos partenaires aériens qui ont modifié leurs horaires de vols charters pour desservir le nouvel itinéraire pour le rendre accessible à nos hôtes,

Ainsi, l'itinéraire originel a été étudié pour inclure Philipsburg, la capitale de Saint Martin comme port d'embarquement. Ce n'est pas tout, car Bridgetown, la plus grande ville de la Barbade sera aussi du programme.Dès le 5 décembre prochain, le MSC Seaview sera positionné au départ de Saint-Martin le dimanche , et de la Barbade le mardi. Le navire proposera des croisières de 7 et 14 nuits. Le premier itinéraire partira du port de Philipsburg, capitale de Saint-Martin, et Bridgetown à la Barbade, avec des escales à Castries à Sainte-Lucie, Saint-George à Grenade et Basseterre à Saint-Kitts-et-Nevis, avant de remettre le cap sur Saint-Martin.Le second itinéraire partira également de Saint-Martin et Bridgetown, avec des escales à Roseau en Dominique, Saint John’s à Antigua-et-Barbuda et Road Town sur l’île de Tortola, avant de rentrer à Saint-Martin." a ajouté, le PDG de la compagnie.