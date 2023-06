Macron et l'avion vert : comment financer la recherche ?

Seulement il faut construire les usines pour cela et s’assurer que la solution n’entrainera pas la cannibalisation de terres agricoles nécessaires à la nourriture de la planète.Sauf qu’elle ne produira si l’on peut dire C’est assez dire le volume de l’enjeu , mais il faut bien commencer quelque part et ce début est, lui aussi à saluer.Le mode de propulsion n’est pas tranché entre l’hydrogène et l’électrique, voir l’hybride ou tout simplement le même type de propulsion que l’actuel avec des moteurs encore beaucoup plus performants.Le choix est d’ailleurs particulièrement difficile tant les contraintes sont élevées. Les fonds investis dans la recherche devraient permettre de sélectionner les meilleures options., il faudra au moins une bonne dizaine d’années avant de sortir les prototypes et encore quelques autres années pour passer à la production industrielle.Finalement qui va payer ? Sans aucun doute, les consommateurs, et ce n’est d’ailleurs que justice. Il ne serait pas aberrant de créer une taxe pour financer la recherche supportée par les clients.Reste à savoir comment collecter ces énormes sommes et comment les redistribuer non pas comme on le fait pour le moment pays par pays, chacun y allant de sa contribution, de ses solutions tout en privilégiant les acteurs économiques de chaque nation. Le sujet est mondial, tout le monde doit s’y mettre et encore une fois la gestion de ce sujet pourrait être confiée à IATA.Bref, ne faisons pas la fine bouche. On entend enfin parler du transport aérien futur plutôt que de le condamner à se saborder.