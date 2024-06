Mumtaz Teker (APST) : "Les résultats 2023 meilleurs que ceux budgétés" 🔑

Ainsi « les résultats obtenus ont été meilleurs que ceux que nous avions budgété » assure Mumtaz Teker qui parle d’un fonds de garantie en augmentation de plus de 7 millions d’euros (19,1 ME contre 11,9 ME fin 2022). Au 31 mars dernier, les fonds propres de l’APST dépassent les « 20 millions d’euros ».



Mumtaz Teker a tenu à féliciter son vice-président Laurent Abitbol pour son engagement « sur la gestion de notre trésorerie et les très bons placements qu’il a su nous obtenir auprès de nos partenaires bancaires ».



Début 2024, l’APST a poursuivi son travail de modernisation avec notamment la mise à disposition d’un nouveau site Internet et la dématérialisation des adhésions en ligne.