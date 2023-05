Négociations sur les minima salariaux : bientôt un nouveau round ? 🔑

ambitieuse

modernisation

La modernisation du mode de calcul de la prime d'ancienneté proposée par les EDV et le SETO entraîne une réduction immédiate de son montant par mois. En multipliant par 12 mois, le résultat pique les yeux…

Dans le contexte actuel d'inflation, le maintien du calcul actuel de la prime d'ancienneté assure une meilleure stabilité financière aux salariés maintenant et encore plus dans le futur !



Les EDV et le SETO ne voient que par la réduction de la prime d’ancienneté qui baissera mécaniquement les salaires sur du long terme. Cette mesure comme les retraites est non recevable, quand le métier n’est plus attractif et peine à embaucher

régression

déconstruction

Nous proposions de déclencher la prime d'ancienneté au bout de deux ans et non plus trois ans pour valoriser cette ancienneté, avec des montants de référence plus élevés et en faisant appel à un taux de référence au lieu de faire appel au 1% par an des minima.



La position de certains syndicats a été de dire qu'à l'avenir cette prime serait moins-disante, mais en toute sincérité, personne ne peut prédire l'avenir et savoir si le résultat sera moins meilleur, égal ou moins bon sur la durée.



S'ils veulent en faire la démonstration, il leur faudra attendre un an, deux ans, trois ans, or la mise en route faisait montre d'une évolution historique à tous les endroits. C'est ce qui est assez dommage