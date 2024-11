Notes de frais N2JSOFT : "la digitalisation, levier de réduction des coûts" [ABO]

Je suis convaincu, effectivement, que la digitalisation peut réduire ces coûts. Quand les dépenses de voyage augmentent, que font les entreprises ? Premièrement, elles tendent de réduire les déplacements non essentiels.



Notre système d'analytique va, par exemple, noter que tel service se déplace plus que les autres. C’est une aide que notre solution peut apporter.



Ensuite, face à ces problématiques de coûts, les entreprises vont avoir tendance à étoffer leur politique voyage. Les règles de voyage deviennent plus complexes et intègrent la RSE. Par exemple, l’obligation de se déplacer en train ou l’incitation à faire du covoiturage.



Ce sont des choses qu’un logiciel comme le nôtre va pouvoir gérer. Si vous déclarez une dépense de péage pour venir au travail, elle ne sera pas remboursée. Par contre, si vous avez covoituré et déclaré les covoitureurs avec vous, dans ce cas, l'entreprise prend en charge votre dépense de péage.



Nous l’avons mis en place au sein de l’entreprise. L’effet a été bien plus fort que ce que je n'imaginais. Nos bureaux se trouvent à une heure de Lyon, 95% de nos véhicules en provenance de Lyon sont maintenant partagés par 4 ou 5 salariés.



Un logiciel comme le nôtre va permettre de respecter la politique de frais sans avoir de discussion. Aujourd'hui, si on vous dit qu'il faut prendre le train plutôt que l'avion, si vous n'avez pas de logiciel, vous allez avoir une discussion avec votre manager ou votre comptable. Ce ne sera pas le cas avec le logiciel.



Il peut également expliquer de manière plus simple la politique voyages. Généralement, une politique de frais est un document de 7 à 10 pages. Nous sommes en train de bosser sur une IA. On pourra bientôt demander au téléphone quelles sont les règles appliquées au train en matière de classe par exemple. C'est dans nos développements.

Un logiciel permettra de récupérer la TVA. Le scan intelligent et le système de récupération de factures analysent les factures pour extraire la partie TVA, même s'il y a des multi taux, si la facture a été éditée à l'étranger, etc., et injecter automatiquement la TVA dans les logiciels comptables. C’est un gain de temps, car le comptable n'a plus à le saisir.



Certaines entreprises ne récupéraient pas la TVA parce que c’était trop compliqué à gérer. Le troisième axe va être la réduction des erreurs et des fraudes.



L’IA va scorer toutes les dépenses entrées dans le système et dire au comptable de regarder attentivement telles dépenses. Ça permet de détecter des fraudes ou des erreurs involontaires et donc de gagner de l'argent.



Le facteur numéro un de réduction de coût reste l'adoption de la solution. Une étude a montré que le traitement global d’une note de frais manuellement ou dans Excel est d’une heure, soit entre 50 et 60 euros.



Chaque année, nous menons une enquête auprès de nos clients. Le résultat est sans équivoque. Le temps de gestion des notes de frais est a minima divisé par 4. Le gain de temps moyen sur notre base client est divisé par 5.



Autre avantage : Notre solution s'interconnecte avec n'importe quelle agence de voyage. Les agences de voyage B2B, sont interconnectées en natif avec notre solution.