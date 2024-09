Pavillon français : l'adieu à l'Afrique ? 🔑

De l’âge d’or du pavillon français en Afrique, il ne reste que ces belles affiches surannées d’UTA ou d’Air France, représentant un continent quelque peu fantasmé avec ses lions, ses pirogues, ses masques de bois et ses personnages coiffés du casque colonial.



Quoi de plus normal et souhaitable pour ces pays africains que de se doter de leurs propres compagnies ? D’autant que le continent offre des marchés à fort potentiel de croissance.



Mais là aussi c’est compliqué. Après la faillite d’Air Afrique, aucun projet n’a tenu la route.



Mis à part les compagnies d’Afrique du Nord, et aussi la solide Ethiopian Ailines, très rares sont les opérateurs africains pouvant se permettre de voler vers la France sous leurs propres couleurs.



N’existent bien souvent que des compagnies de taille moyenne sans aucune synergie et stratégie panafricaine. Le pavillon français recule en Afrique, tandis qu’à l’affut Turkish, Emirates et d’autres y gagnent des parts de marché.