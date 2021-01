Pays & Marchés du Monde en Australie : Sydney et le marché de Watson Bay

Si Canberra est la capitale de l’Australie, c’est Sydney qui compte le plus d’habitants avec un peu plus de 4 millions de citoyens.



Les premiers colons britanniques s’établirent ici à la fin du 18e siècle, sur les falaises (The Rocks) surplombant le port de plaisance.



Par la suite, de nombreuses familles de marins et dockers s’installèrent dans les petites maisons en pierre, le long de rues pavées ou dans des cours intérieures, donnant au quartier une allure de village à l’européenne.



Un des symboles de la ville : le célèbre Harbour Bridge, grand pont suspendu en acier, que les habitants surnomment affectueusement leur « cintre géant ».



Autre incontournable : l’opéra de Sydney, monument le plus célèbre du pays avec son architecture étonnante, évoquant un bateau toutes voiles dehors posé sur les quais.



Il offre une vue imprenable sur la baie. Watson Bay est un quartier où règne une grande quiétude et où l’on a un panorama fantastique sur la ville en fin d’après-midi. Le port de Sydney jouxte le marché aux poissons. Plutôt pratique pour débarquer la pêche… toute fraîche !



Pénétrons tout d’abord dans l’antre des professionnels. Dès 5h30 du matin, poissons, fruits de mer et crustacés sont vendus aux enchères. Ils approvisionneront notamment les restaurants de la ville.