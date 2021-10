Périples : qu'est-ce que la marque lancée par Bruno Maltor ?

TourMaG.com - Pour le nom "Périples" qui a une connotation un peu négative ?



Bruno Maltor : Je voulais un mot francophone qui existe déjà, facilement mémorisable et aussi qui appelle à l'aventure. Je voulais aussi un mot poétique. C'est l'étape qui me faisait le plus peur dans la création de la marque.



Un matin, je me suis levé et j'avais "Périples" en tête. C'était une évidence. Il y a un côté poétique que j'aime beaucoup et même la connotation négative n'est pas dérangeante.



Je revandique cela dans le voyage, les plus beaux moments et les anecdotes que les voyageurs racontent ce sont bien souvent les galères ou les découvertes impromptues.



Le logo représente différents chemins que peut prendre une personne.



TourMaG.com - Vous avez créé votre marque autour d'un impact positif, avec des valeurs durables importantes. Qu'en est-il de la fourchette des prix ?



Bruno Maltor : Je ne veux pas faire un one shot, mais installer durablement cette marque.



Vous savez la chose dont je suis le plus fier dans mon parcours, ça reste le Verre du Voyageur. Des milliers de personnes se rendent dans un lieu que je privatise pour une soirée et viennent se rencontrer.



D'ailleurs, cet été j'ai reçu plusieurs messages de témoins de mariage qui me demandaient de faire une vidéo pour des gens qui se sont rencontrés pendant le verre du voyageur et qui se mariaient. C'est juste incroyable.



Pour revenir à votre question, je ne veux pas de produits bas de gamme, mais créer un Patagonia à la Française, à savoir une marque qualitative et non quantitative.



Avec des bonnets 100% made in France, en fibres recyclées, des tee-shirts 100% coton bio, il n'est pas possible de vendre ces choses 15 euros. Les tee-shirt sont vendus 35 euros, les casquettes aussi, les bonnets à 39 euros.



Les tarifs sont à mon sens honnête et le plus juste possible. Après je préfère largement faire 1 000 ventes auprès de personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de Périples que 500 000 ventes.