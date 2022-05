Phoenix Voyages renouvelle sa présence sur DestiMag

Phoenix Voyages est une agence réceptive qui dispose de plus de 20 ans d'expériences. Elle propose des séjours sur-mesure aux agences de Voyage et tour operateurs à travers le monde et notamment l'Asie.Cambodge, Vietnam, Thaïlande, Myanmar, Corée du Sud, Corée du Nord et Laos font plus particulièrement partie de ses terrains de jeu.Phoenix Voyages vient de renouveler sa présence sur DestiMag.