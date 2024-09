Pourquoi Boris Reibenberg est devenu actionnaire de Corsair 🔑

TourMaG - Pascal de Izaguirre est un ami ?



Boris Reibenberg : J'espère que je suis son ami (rires, ndlr).



TourMaG - Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette aventure ?



Boris Reibenberg : Comme vous l'avez suivi, Corsair se devait de finaliser un nouveau tour de table.



Parmi les actionnaires je connaissais pas mal de monde. Je venais de finaliser la cession de mes parts dans Présence Assistance, j'avais un peu de liquidités et j'ai embarqué.



Je me suis dit que c'était le bon moment. Comme j'ai pu vous le dire plus tôt, ce n'est pas une décision prise à la légère.



Il y a eu autant de paramètres objectifs qu'humains et je n'ai pas envie de m'asseoir sur 500 000 euros, ce n'est pas de l'argent lancé en l'air.



TourMaG - Le PDG de Corsair vous a présenté le plan de développement. Qu'en pensez-vous ?



Boris Reibenberg : Il m'a été présenté.



Le plan de développement est ambitieux. La compagnie prévoit d'ouvrir de belles nouvelles lignes. Il y a un vrai projet, mené par une personne en qui j'ai totalement confiance.



Je suis quelqu'un de très attaché à l'humain, donc cette dimension est importante.