Quel avenir pour FTI Ticketshop ?🔑

Avec peu de salariés et une technologie performante, FTI Ticketshop aurait pu relancer la machine et éviter de couler dans le naufrage de la maison-mère.



Les équipes se sont battues pour éviter le plus de désagréments possible à leurs clients, agents de voyages.



Fin juin trois options se présentaient à la direction française.



Soit un rachat, soit une réduction des effectifs pour tenir un an de plus ou alors le scénario le plus probable dans ce genre de situation : une liquidation. Contrairement au tour-opérateur, les touches ont été nombreuses pour reprendre l'activité de billetterie.



Des concurrents français se sont manifestés.



" La procédure va prendre du temps et je me demande s'il restera quelque chose à reprendre.



Selon la façon dont se passe la liquidation, il est possible de reprendre des compétences, le fichier client voire même les clients, etc, " nous confiait un entrepreneur intéressé par une reprise.



Malgré sa marque d'intérêt, il n'aurait jamais eu de retour des conseillers juridiques.



Le dossier est géré en Allemagne, où le liquidateur a souhaité maximiser le prix des ventes, pour minimiser les conséquences économiques d'une faillite retentissante.



Alors que la fin du tour-opérateur français a été relativement rapide, pour leurs collègues du consolidateur aérien, il en va autrement. Cette lenteur a pesé sur le moral des troupes.



"i[Cette période d'attente a été difficile à vivre pour tout le monde.