Rachat Air Austral : le tas de sable a-t-il juste été repoussé ? 🔑

Faute d’un projet de restructuration financière avant le 30 juin 2022, c’était le dépôt de bilan assuré.



La pilule était dure à avaler pour l’Etat, à qui on demandait de s’asseoir sur plus de 300 millions d’euros, autrement dit, l’intégralité de la dette. Surtout qu’aucune de ses demandes n’avait été exaucée.



Deux fonds d’investissements (PIMCO, Tikehau Ace Capital) qui avaient étudié le dossier ont aussi jeté l'éponge. Au finish, on apprenait la semaine dernière que le Groupe Deleflie, ainsi que des investisseurs locaux, avaient mis la main à la poche pour sauver in extremis le transporteur de la banqueroute.



La question qui se pose désormais est de savoir combien de temps tiendra encore l'entreprise ? Car, selon moi, aucun des problèmes de fond n’a été réglé par ce projet de rachat.



La concurrence est toujours aussi féroce voire davantage et le prix du kérosène a explosé, deux éléments dont la conjugaison ne présage rien de bon pour les mois à venir.



Si l’on y ajoute la cohérence de la flotte et la stratégie de ses dessertes dans la région, avec Mayotte et Madagascar, on comprend mieux les défis auxquels sera confrontée Air Austral dans les mois à venir.



Ce que l’on peut dire c’est que ce rachat tient davantage de l’opération politique que de la restructuration capitalistique. Et que faute d’une véritable vision sur la continuité territoriale ultramarine et des moyens nécessaires pour la mettre en œuvre, nous n’avons repoussé encore le tas de sable au lieu de le déblayer.