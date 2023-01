Recrutement : comment gérer le ghosting ? 🔑

Très régulièrement, des candidats déclinent leur candidature, même avec une réponse orale positive, car, sans élément probant de type promesse d’embauche dans les délais annoncés, ils en déduisent que l’entreprise ne tient pas ses engagement et/ou n’est pas organisée.



Et par ailleurs, étant souvent en parallèle inscrits dans un autre processus de recrutement, ils privilégient l’employeur le plus réactif, même si certains le regrettent par la suite !



J’ai toujours été surpris lorsqu’un candidat me remerciait de lui annoncer la mauvaise nouvelle. Ils m’expliquaient juste que très peu de recruteurs le faisaient. Selon l’étude Indeed de 2019, seuls 27 % des employeurs déclarent avoir contacté les candidats pour leur annoncer la non-retenue de leur candidature. En 18 ans de carrière dans le recrutement, je n’ai jamais laissé un candidat sans réponse.



En effet, si tous les recruteurs professionnels et non professionnels informaient les candidats de l’issue négative de leur parcours de recrutement, étaient réactifs et enthousiastes, il y aurait beaucoup moins de ghosting et davantage de recrutements réussis !



L’une des clés de la réussite d’un recrutement est de considérer le candidat comme un client.



Si je peux rassurer, la très grande majorité des candidats avec lesquels j’échange sont des personnes agréables, professionnelles et pleines de valeurs. Mais la minorité s’accroît très vite. Trop vite peut-être ?!?