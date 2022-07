Revenge workers vs revenge travellers... un été en pente raide ! 🔑

Dans les compagnies aériennes aussi, l’ambiance n’est pas au beau fixe. La plupart baissent pavillon, annulent des vols et réduisent leurs programmes faute d’effectifs. Mais faut-il s’en étonner ?



Quant on constate le régime de sous-prolétariat infligé par Ryanair à son personnel de bord à qui il interdit de boire et manger pendant les vols, on se dit que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde de l’aérien.



Bien entendu c’est une exception, une caricature, mais on peut légitimement se poser des questions sur les règles européennes en matière de droit du travail. A quoi rime une Europe sociale permissive avec tant de disparités et d'injustices ?



Il ne faut pas en faire une généralité bien sûr, car certaines entreprises font face à un dilemme : augmenter les salaires peut les amener dans le mur. C’est le cas en particulier de la Distribution, aujourd’hui confrontée à des marges ridicules et des revendications salariales légitimes.



Ces patrons qui attendaient la reprise pour se refaire la cerise, en sont pour leurs frais : débordés par la brutalité du mouvement, manquant de personnel, ils en sont réduits au malthusianisme produits et à la rationalisation de leur activité.



Problèmes de riches, me direz-vous ? Pas tout à fait. Si l’été est chaud bouillant, les agences se plaignent déjà du manque de visibilité pour la rentrée et au-delà pour l’hiver. Il en va de même pour les compagnies aériennes, logées à la même enseigne.



L’inconstance consumériste ? Non, plutôt les bruits de bottes qui résonnent en Europe, l’inflation qui rogne les petits salaires, les variants divers et bizarres qui se repointent et les incertitudes politiques.



Certes, la cagnotte-covid et ses 160 milliards épargnés laissent un peu de marge pour les mois à venir. Et par ailleurs, les Français ont décidé de se décider à la dernière minute.



Alors, peut-être aurons-nous pour la saison automne-hiver un acte II de la série “Revenge-Travel”... de préférence sans les deuxièmes protagonistes !