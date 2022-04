« multiples dysfonctionnements dans les conditions d’emploi et de travail

des conditions salariales très basses »

« La direction de la compagnie nous a même expliqué que si les hôtesses et stewards souhaitaient une vie privée, il ne fallait pas travailler chez Volotéa »

« Malgré deux dernières années compliquées (…) Volotea semble avoir tiré son épingle du jeu pour assurer sa croissance et renforcer encore un peu plus le dumping social pour lequel elle fait preuve d’un certain savoir-faire »

« Les efforts acceptés depuis le Covid se poursuivent et les pilotes basés en France volent énormément. Le tout avec des congés systématiquement refusés »

Ambiance étrangement similaire dans les rangs de, compagnie déjà épinglée pour ses libertés prises avec le droit du travail français.Alors que la compagnie à bas coût espagnole vient d’inaugurerun préavis de grève du SNPNC-FO court du vendredi 15 avril jusqu’au samedi 30 avril.En cause, sans surprise : de», et «, fait savoir le syndicat.Les pilotes, comme chez leurs confrères de chez Ryanair, mettent en avant le double discours de la direction : reprise forte et ouvertures de lignes tous azimuts en externe, demande d’efforts pour faire face à la crise en interne. Un préavis de grève est posé par le SNPL pour les week-ends du 15 au 18 avril puis du 23 au 24 avril 2022., peut-on lire dans l’appel à la grève du SNPL, qui parle d’épuisement physique et mental des employés., nous explique-t-on au sein du SNPL.