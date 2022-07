Si vous ne savez pas à quoi sert un agent de voyages… 🔑

Et quand ça se décoince ça n’est pas forcément fini… Au cours des dernières semaines, le tsunami des “renvenge travellers” a tout emporté sur son passage. Mais ce raz de marée a trouvé une digue encore plus solide : les mécontentements et les revendications sociales qui depuis plusieurs semaines agitent aéroports et compagnies aériennes et menacent de stopper l’élan salvateur.



Et qui retrouve-t-on au charbon ? Les agents de voyages, bien sûr, chargés de reprotéger, reporter, héberger et parfois de rembourser les clients en carafe et en galère.



Réserver un voyage en quelques clics, n’importe qui en est capable. Mais en cas de pépin, quand tout le monde tire la couverture à soi et cherche à se couvrir aux dépens de l’autre, il faut des professionnels compétents, exigeants et soucieux du bien-être de leurs clients.



L’agent de voyages en est garant avant, pendant et après le voyage, lorsque les événements l’exigent et son devoir d’information est pour vous la meilleure des garanties.



Pour les grandes migrations estivales de la semaine dernière et de celles à venir, il y a fort à parier qu’elles seront encore sur le pont pour essayer de vous faire partir dans les meilleures conditions possibles.



Alors, avant de réserver un voyage, pensez-y !