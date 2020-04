Soutien de l'Etat à Air France : une bonne chose pour le pavillon France ?

Si le ciel européen s'écharpe, au sol les citoyens envisagent un lent retour à la vie normal.



" J'aimerais que nous ayons une ou des dates pour la reprise des vols, tout du moins dans le ciel français. Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État chargé des Transports, distille des bonnes paroles, mais je ne vois pas d'action, " s'agace l'ancien président d'APG.



Alors que le déconfinement approche, que les restaurateurs et les hôteliers militent pour une réouverture la plus rapide possible, les avions restent pour le moment stockés dans des hangars fermés à double tour.



" Il faut se mouiller un peu. Le gouvernement est élu pour prendre des décisions, qu'il décide ! "



Une date pourrait être annoncée prochainement selon Jean-Pierre Sauvage, puisque les ministres des Transports européens sont invités à se rencontrer virtuellement mercredi prochain, en dépit d'un " consensus jamais facile à trouver " en Europe.



Une chose est sûre, les vols long-courriers ne devraient pas reprendre du service prochainement, en raison d'une pandémie qui pourrait continuer à circuler sur bien des continents.



" Je ne m'attends pas à une reprise avant l'automne 2020, d'autant que nous allons devoir pour bon nombre de commandants de bord repasser nos qualifications, " se désole le pilote de la compagnie nationale.



En effet, pour maintenir la qualification, il est nécessaire d'avoir assuré pour les équipes de vols, trois atterrissages et trois décollages, lors des trois derniers mois, une chose impossible depuis la mi-mars.



" Nous pourrions ne plus avoir droit de revoler, surtout que dans le même temps nous ne pouvons plus passer sur les simulateurs. "



Une complexité dans les cockpits qui devraient se retrouver au sol, car le secteur va devoir aussi s'adapter pour réassurer les clients quant à un risque de contamination nulle.



En somme, l'aérien se retrouve avec une équation avec de multiples inconnues, dont le résultat est loin d'être connu.



" Est-ce que le monde d'après sera similaire au monde d'avant ? Je n'en sais rien, mais je veux être optimiste, car le transport aérien s'est toujours relevé " prie à voix haute Jean-Pierre Sauvage.