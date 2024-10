Trainline : "Plus il y a de concurrence, plus nous sommes pertinents" 🔑

Au premier semestre 2024, nous avons vraiment perçu une accélération à tous niveaux sur le marché ferroviaire en général et chez Trainline en particulier.



Je représente la partie B2B de Trainline qui s'occupe d'offrir des solutions technologiques pour que les corporates aient accès à de bonnes fonctionnalités, de bons contenus rail au travers des TMC et OBT. Dans ce domaine en particulier, il y a une surperformance, même par rapport à notre segment B2C, qui reste majoritaire malgré une forte croissance du B2B.



Septembre démarre très très fort. Nous sommes très confiants pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça valide le fait que notre offre répond aux besoins des clients, donc de nos partenaires, en apportant ces contenus et ces fonctionnalités et ensuite parce que la libéralisation du rail arrive en France.

Ouigo c’est la nouveauté de cette année. Nous avons été les premiers, en juin 2024, à offrir Ouigo Essentiel et plus à nos clients B2B et à tous nos partenaires TMC et Online Booking Tool en France.



C’était très attendu. Ouigo, d'après les chiffres SNCF, représente environ 20 à 25% de clientèle affaires.



Nous sommes sur un pourcentage plus faible, mais qui reste un chiffre important et continue à croître.



Il y a une question de changement de mentalité. Prendre un Ouigo pour voyager avec un motif affaires dans une grande entreprise, nécessite d’être inscrit dans la politique voyage.



Plus de Ouigo, c'est parfois plus d'horaires. C'est sans doute le premier critère d'un client corporate. Avoir le plus de fréquence possible sur une route, c'est important.



Ensuite, sur le produit lui-même, c'est complémentaire. Effectivement, il y a une différence entre la SNCF et Ouigo en termes de produit mais aussi en termes de prix qui se justifie complètement. Ce qui est important, c'est d'avoir le spectre le plus large possible.



In fine, c'est le corporate ou le client lui-même qui fait son choix. Si ça ne lui convient pas, il se focalise sur la SNCF, ce qui est le cas de certaines entreprises.